Quiénes serán los candidatos del 19 de Julio

Los candidatos que competirán en las elecciones del 7 de septiembre deberán presentar sus credenciales éste sábado 19 de julio ante la Junta Electoral de su partido para que sean elevados a la Justicia Electoral Provincial.

Los candidatos incluso parecen ser lo de menso ya que juegan las referencias nacionales. En estas elecciones se juega la conducción de Nuevo Encuentro, la mayoría en el Concejo Deliberante y el futuro del distrito ya que puede cambiar de signo político en 2027 si crece la unidad entre La Liberta Avanza y el PRO, hecho que no está confirmado en Morón.

Tampoco está confirmado que Martín Sabbatella finalmente encabece la lista de concejales de Nuevo Encuentro Morón tal como dijo ya que el triunviro de la Junta Electoral Partidaria de Fuerza Patria le allanó el camino. El triunviro lo conforman Sergio Massa, Máximo Kirchener y Axel Kicillof. Pasado a siglas sería la unidad entre El Partido Justicialista Bonaerense (PJ) que conduce Máximo (Jefe de La Cámpora), el Frente Renovador de Sergio Massa y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof.

Estos tres fejes políticos deberán resolver los postulantes a presentar este sábado 19 para los 135 municipios y para las ocho secciones electorales. Para los candidatos a diputados nacionales habrá tiempo hasta el 17 de agosto.

En ambos casos, para que la Junta Electoral Partidaria apruebe y eleve a la Justicia Electoral Bonaerense cada lista a Consejeros Escolares y Concejales como las de Diputados y Senadores Provinciales, los tres máximos referentes de la nueva coalición: Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, deberán dar el visto bueno.

Hay una excepción. En las comunas donde gobiernan intendentes de alguno de los tres espacios, ese jefe comunal será quien pueda proponer el armado incluyendo al resto de los sectores. De cualquier forma no la tendrán tan fácil los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro ya que de todos modos precisan de la firma de los tres integrantes de la Junta Electoral para tener el aval.

En este armado, Martín Sabbatella, hombre de Cristina, y por lo tanto aliado a Máximo Kirchner, quién a su vez tiene una alianza con Sergio Massa, cuenta de arranque con dos tercios de apoyo de la mesa chica. Si logra anular a Axel Kicillof, Martín Sabbatella se quedará con toda la lista de concejales.

De esa Junta Electoral, dos se vuelcan a favor de Martín Sabbatella (NE) y Martín Marinucci (FR) y el intendente Lucas Ghi ya hace meses decidió integrar el espacio del gobernador Axel Kicillof. Acá puede fallar y quizás Kicillof defiendo otros distritos como los de la Tercera Sección Electoral y abandone Morón a su suerte.

Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires deberá enfrentar a La Libertad Avanza

A su vez, deberán tener en cuenta que ya rige la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas por lo cual habrá muchos legisladores y concejales que no podrán figurar en la boleta ya que tienen dos mandatos consecutivos.

Quién serán los candidatos del 19 de Julio de La Libertad Avanza y el PRO

En 2015 el Pro desembarcó en la Provincia de Buenos Aires gracias María Eugenia Vidal. Pero ahora las cosas cambiaron y tanto que el partido que fundó el ex Presidente Mauricio Macri irá bajo la conducción de La Libertad Avanza.

Claudio Faro y Bernardo Magistocchi son los dos concejales del Pro que deberían sumarse a la conducción de Analía Zappulla o Ariel Diwan. Zapulla, dirigenta de Patricia Bullrich, le dijo a este medio siempre estuvo en La Libertad Avanza. «Desde que se sumó Patricia nosotros participamos del espacio político que lleva adelante el Presidente de la Nación, Javier Mielei», le dijo Zappulla a este medio. Por su parte Diwan prefirió no hacer declaraciones, aunque luego de una llamado y una conversación breve con el periodista que escribe esta nota no dejó de subrayar que Analía Zappulla sumaba las tres concejales que conduce a su bloque y no al revés. Ese nuevo bloque llamado LLA quedó conformado por Ezequiel Tozzi (Presidente), Marita Traverso, Romina Fusco y María Cecilia Solía (las tres provenientes del Pro). Y falta que se sume Daniela Cáceres, la cual participó del acto de apertura del local de Ariel Diwan sobre la calle Mendoza y las vías del ferrocarril Sarmiento.

En Morón emergieron dos claros referentes que se posicionan para el 2027: Analía Zappulla y Ariel Diwan. De ambos dependerrá el armado de la boleta de La Libertad Avanza Morón.

Hay que preguntarse que será de la vida de los integrantes del Bloque Pro Morón: Claudio Faro (presidente) y Bernardo Magistocchi. También de Alejandra Liquitay, la concejal de La Liberta Avanza, referente de Diego Llaneza, que quedó por fuera del espacio. Y Ariel Aguilera que ya se pronunció y dijo que como integra La Libertad Avanza Morón se concentrará en temas locales.

Por último, Francisco Mones Ruíz y Leandro Ugartemendia conformaron un bloque disidente al Pro con el nombre de Juntos. Van a presentar lista y aunque saben que con escasas chances de renovar sus bancas, piensan que obtendrán los votos suficientes para sentarse en la mesa de negociaciones 2027 con el futuro intendente.

Quién serán los candidatos del 19 de Julio de la UCR

El destino de Silvina Samparisi (Presidenta) y Roly Moretto por ahora es incierto ya que no se pronunciaron. El radicalismo inscribió el frente “Somos Buenos Aires” junto con peronistas no kirchneristas, lilitos, GEN, independientes y socialistas. Miguel Fernández y Pablo Domenichini, quienes se enfrentaron meses atrás por el control del Comité, juntaron voluntades y sellos para unificar a todos quienes buscaban distanciarse de los extremos. Entre los peronistas no kirchneristas se anotaron Julio Zamora, intendente de Tigre que podría encabezar una diputación provincia por la Primera Sección Electoral; Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría que iría como senador provincial por la Tercera y Juanchi Zabaleta, que se presentaría como candidato a concejal en Hurlingham.