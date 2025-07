Neurodivergencia y arte: La fotógrafa de Hurlingham que combina lo poético y natural

“Desde chica sentí una profunda fascinación y conexión con la naturaleza, sus sensaciones y lo invisible”, afirmó la fotógrafa de Hurlingham Analía Daguerre en diálogo con Diario Anticipos para luego reflexionar: “Quizás por eso empecé mirando el mundo con otros ojos”.

“Autista y con TDAH” es el diagnóstico de Ana, que por mucho tiempo encontró en la fotografía su superinterés, porque en cada captura encontraba una forma de expresión, un lugar en donde canalizar lo que no siempre podía decir con palabras. “Cuando sentí que eso que amaba me transformaba, no lo solté más”, expresó.

“La fotografía llegó como un puente entre mi mundo interno y el mundo exterior. Allí descubrí que podía convertir ese universo interno en algo visible”, sumó.

Sus primeros retratos fueron “muy intuitivos”, pero rapidamente, la artista sintió la necesidad de formarse, de entender más. “Porque el arte, aunque nace del alma, también necesita compromiso, estudio y tiempo. Siempre busqué lo que siento… y eso, inevitablemente, se volvió un estilo”, explicó.

Hoy en día los trabajos de Analia son retratos femeninos fine art, “con una estética poética y natural”. “No un estilo pensado o estratégico, sino uno auténtico: cada persona tiene una forma única de ver el mundo, y eso se refleja en su arte. En mí, fue tomando forma como un lenguaje visual propio, íntimo, sin fórmulas”, ratificó.

En su búsqueda por captar la esencia, elige no trabajar con modelos profesionales ni grandes producciones: trabaja con mujeres reales, con su luz, su historia y su verdad. “Me las ingenio para conseguir el vestuario y armar los accesorios. No cuento con estilistas ni maquilladores: solo mi modelo y yo, creando juntas”, resumió.

Su fotografía es definida por ella misma como «sin artificios, sin tendencias, que busca conectar con lo esencial, con lo invisible. Como si cada imagen fuera una escena de un mundo sutil… pero posible» pensando en que cada retrato «es una especie de portal, una escena que parece salida de un sueño”.

En cada uno de sus trabajos, Analía busca despertar algo dormido. En sus palabras, “que sean como un susurro al alma. Que quien las vea pueda sentir que hay algo mágico en lo cotidiano, algo profundo en lo simple. Que las conecte con su parte más sentida, más mágica, más viva”.

Sus fuentes de inspiración se reflejan de manera fiel en cada uno de sus trabajos: la naturaleza, los elementos, los cuentos, los sueños, la música, la feminidad, pero sobre todo, «lo que no se ve a simple vista pero se percibe: la energía, la presencia, lo simbólico.También las emociones que no siempre pueden decirse con palabras”, expresa.

Para llegar al resultado final, la edición juega un papel crucial: “Me encanta editar; le dedico tiempo y cuidado, porque es el toque final del proceso creativo. La edición, para mí, es un modo de potenciar lo que ya está, de realzar la esencia sin alterar su verdad”, explicó.

En este proceso, Analía no utiliza la inteligencia artificial, porque cree “en la importancia de crear la imagen desde su origen: desde que nace como una idea, hasta que se vuelve fotografía”.

“Me gusta vivir todo el proceso creativo: imaginar la escena, diseñarla, sentirla, construirla. La edición es darle el clima justo para que la imagen diga lo que imaginé. Técnica y creativamente, busco ser fiel a esa visión que me atraviesa desde el primer instante”, finalizó. .

Con sensibilidad, dedicación y una mirada profundamente personal, Analía Daguerre construyó un universo visual donde hizo de lo invisible algo real. Su arte no solo retrata rostros, sino también emociones, historias y energías.

Para conocer más de sus trabajos hace Click Aquí.