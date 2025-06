El reacomodamiento de la política no para en el Concejo Deliberante, siguen los cambios y cruces entre los bloques. Hay al menos tres de La Libertad Avanza y tres vinculados aún al PRO que lo viene absorbiendo el partido de gobierno. Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en Morón, paga disciplina. Algunos se rebelan y pagan los costos de transitar los bordes.

En tanto, aunque sigue junto, el bloque oficialista de Unión por la Patria, es un incógnita. Ayer Martín Sabbattella salió a decir que es necesaria la unidad pero a su vez se lanzó como candidato a intendente. Todo puede ocurrir.

1 – Bloque Unión por la Patria

Marcelo González (Presidente del Concejo Deliberante)

Diego Spina (Presidente del Bloque), Agustín Ramponelli, Vanina Moro Marcelo Notario, Lorena Acevedo, Nadia Diz, Diego Toucido, Daniela Burgos, Leticia Guerrero y Vanina Moro.

2 – Bloque LLA

Ezequiel Tozzi (Presidente), Marita Traverso, Romina Fusco y María Cecilia Solía.

3 – Bloque Juntos

Francisco Mones Ruíz (Presidente) y Leandro Ugartemendia.

4 – PRO Morón

Claudio Faro ( presidente ) y Bernardo Magistocchi.

5 – Nuevo PRO Morón

Daniela Cáceres

6 – Bloque UCR

Silvina Samparisi (Presidenta) y Roly Moretto

7 – Bloque Vertiente Morón

Adrián Colonna

8 – Bloque La Libertad Avanza

Alejandra Liquitay

9 – Bloque La Libertad Avanza Morón

Ariel Aguilera

Concejal Ariel Aguilera (ex referente de Ariel Diwan). Compartía el bloque con Ezequiel Tozzi que se abrió para presidir el bloque bullrichista LLA (así se llama), ambas estaban vinculados al Partido Demócrata de Morón. «Me separo poque no me siento cómodo dentro de una estructura partidaria en la cual hay verticalismo», dijo Aguilera a LPO en enero de este año.

Ahora y antes, Ariel Aguilera se «pegó» la Vicepresidenta Victoria Villarruel y al senador formoseño Francisco Paoltroni quién el 28 de agosto de 2024 fue expulsado de La Libertad Avanza debido a «diferencias irreconciliables». Paoltroni había lanzado fuertes críticas a la postulación del Juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema por parte de LLA. También criticó fuertemente a Santiago Caputo, asesor presidencial y mano derecha de Javier Milei y una de la dos patas del Presidente Javier Milei junto a su hermana Karina.

«A mis 48 años no estoy para que limiten mi libertad de charlar con quien sea», agregó Aguilera a LPO.

Los desplazados por Sebastián Pareja, Presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, los viene sumando Francisco Paoltroni y se reagrupan en espacios paralelos por fuera incluso del Partido Demócrata, al que perteneció Victoria Villarruel.

Y en la misma nota cuestionó a su ex compañera de banca Pablo Tozzi. «Tozzi se siente mucho más cómodo manejándose en el partidismo, dentro del PD. Yo prefiero mantener mi pertenencia outsider. Respondo a ideas, no a personas», fue la frase que lanzó Aguilera.

«El Partido Demócrata va a tomar posición por alguna de las partes y yo no quiero eso porque el votante me eligió por Javier Milei y Victoria Villarruel», dijo Aguilera, que sostuvo que, a partir de ahora, estará más «concentrado en lo local».