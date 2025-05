El gobernador ya comenzó la campaña electoral con las fechas definidas. El 7 de septiembre se elegirán consejeros escolares, concejales y legisladores provinciales y el 26 de octubre diputados nacionales.

El nuevo espacio político de Axel Kicillof se llamará Movimiento Derecho al Futuro (MDF) luego de suspender su lanzamiento en Merlo por el fallecimiento del Papa Francisco y hacerse presente en la misa organizada por el Obispo García Cuerva en ese distrito.

El acto de lanzamiento será para el próximo 24 de mayo en la sede de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) de la ciudad de La Plata.

La última presentación del gobernador en La Plata fue en el Teatro Argentino, cuando se realizó un ciclo de charlas organizadas por el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Fue durante el punto más alto del debate entre Axel Kicillof kicillofismo y Máximo Kirchner y se trató de la forma de votar en la Provincia de Buenos Aires.

«Creo que no tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados, sin agresiones y sin tratar al otro de traidor. Es muy fácil, es autocomplaciente, pero no da ninguna respuesta”, dijo en el Teatro Argentino el gobernador y añadió: “Si estamos discutiendo en profundidad, polemizando, incluso nos reorganizamos de manera distinta, todo eso es explicable. Si solamente es tirarse agresiones y acusar todo el tiempo, eso si es un papelón. Y eso es parte de lo que pasó en la etapa anterior”.

“No vengo a tirarle tosca a nadie, me parece que no es el método y además generamos un espectáculo bastante triste. Pretendo tener una discusión fraternal, una discusión compañera. Poder solucionarla y no repetir lo que pasó y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos y se fueron”, sostuvo.

Luego, volvió repetir palabras similares junto a intendentes y ministros de su Gabinete en el distrito de San Martín en donde realzó la imagen del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, que suena como candidato de MDF por la Primera Sección Electoral como también Sergio Massa y Malena Galmarini. Y así fue que las cosas se enfriaron y el posible acuerde se logre bajo el concepto de partes iguales: cinco diputados nacionales para el Kirchnerismo, 5 para el Frente Renovador y 5 para el Partido Justicialista.

A su vez, la mesa chica del Gobernador organiza el acto de lanzamiento y el Gobernador Kicillof estará en la marcha de la CGT prevista para el 1° de mayo.

¿Qué es el Movimiento Derecho al Futuro?

El MDF se presenta como una corriente interna del peronismo que pretende «abrazar al pueblo y encender la esperanza», según su documento fundacional. En él, se destaca la necesidad de reconstruir el peronismo para liderar una alternativa al «experimento de ajuste y crueldad» del gobierno de Milei. ​

El movimiento cuenta con el respaldo de más de 400 adherentes, incluyendo intendentes como Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Lucas Ghi (Morón). También apoyan la iniciativa legisladores como Hugo Yasky, Daniel Gollán y Brenda Duarte, así como diversos movimientos sociales y sindicatos, incluyendo la CGT y la UOM.

¿Cómo se posiciona frente a Cristina Kirchner?

La relación entre Kicillof y Cristina Kirchner ha sido tensa en los últimos tiempos. Sin embargo, en abril de 2025, Cristina Kirchner ordenó una tregua en la interna del peronismo, cediendo ante Kicillof en el marco de las elecciones legislativas de medio término en la provincia de Buenos Aires. Aunque consideró un error político desdoblar las elecciones, anunció que sus legisladores dejarán de obstaculizar dicha iniciativa y apoyarán el proyecto para eliminar las PASO. ​

Esta decisión busca unificar al peronismo ante el avance del oficialismo de Javier Milei y la probable alianza entre La Libertad Avanza y el Pro de Mauricio Macri. Ahora, Kicillof deberá negociar con los sectores kirchneristas, incluyendo la elaboración de listas conjuntas, en medio de la presión de intendentes bonaerenses y la posibilidad de que Cristina Kirchner se postule como legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral. ​

