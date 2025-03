«No son 30.000 son muchos más», se titula el libro de Norberto Urso contradiciendo el negacionismo de la derecha argentina que representa el gobierno del Presidente Javier Milei.

“Memoria completa -dice Norberto Urso-, que es la frase insignia de la Vicepresidenta Victoria Villarruel «debería arrancar con el genocidio de los pueblos originarios, pasar por la matanza de la llamada Patagonia Rebelde, la masacre del pueblo Pilagá en Formosa hasta las atrocidades de la útima dictadura miliar».

El libro de Norberto Urso Memoria Completa

En un mano a mano con Diario Anticipos, Norberto Urso dijo:

«Este libro es necesario para mantener viva la verdadera memoria completa. Es fundamental esto y en realidad funciona como una vacuna si no estamos vacunados contra el sufrimiento del pueblo argentino a través de décadas de terrorismo estado estamos lamentablemente condenados a repetirlo», es la primera frase de Norberto Urso.

«Por por eso tiene un título muy especial el libro. No hay memoria completa sí en realidad nos sometemos a la vicepresidenta Victoria Villarruel que tiene esa frase como este es el latiguillo de de la gente negacionista del tema, de quienes dijeron que era una un combate necesario», añade.

«En realidad la memoria es completa cuando no empezamos del año ‘ 73 o ’74 empecemos de más atrás hacemos y al hacerlo, nos vamos a dar cuenta que no fueron 30.000 desaparecidos sino fueron muchísimos más por los terribles masacres contra los aborígenes, contra los campesinos, contra los inquilinos, contra los estudiantes», enumera Urso.

«El problema es que si nos remitimos a los hechos, no me entra en la cabeza que un tipo piense que hay que desaparecer alguien y que va a quedar impune, que no le va a pasar nada, que nadie se va a quejar, protestar. Por eso, bucear dentro de la historia Argentina uno se puede dar cuenta, a través de los hechos, que a partir del año 1900 las fuerzas policiales y las militares comenten atentados aterradores con la única diferencia que hasta los ‘ 80 esos crímenes permanecieron impunes entonces. Entonces cuando toman el poder suponen que los crímenes que estaban cometiendo iban a quedar impunes pero con con el Juicio a las Juntas Militares les salió el tiro por la culata», aclara Urso.

Norberto Urso fue detenido desaparecido de joven, luego de dejar la militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios cuando era adolescente. Pero igual lo «chuparon» y lo tuvieron semanas desaprecido en Mansión Sere.

«Los hechos que me impactaron fueron los 1.500 fusilamientos de lo que se llamó La Patagonia Rebelde que descubrió un genio como lo fue Osvaldo Bayer, la masacre de los Onas en Tierra del Fuego y asesinato de mendigos durante la dictadura», narra Urso.

Norberto Urso pegó un giro historiográfico cuando editó «Mansión Seré, un vuelo hacia la muerte», en donde estuvo secuestrado solo por haber militado durante su adolescencia en la Unión de Estudiantes Secundarios. Con ese libro, Urso demostró que el rol de la Fuerza Aérea fue tan brutal significativo como el de la Armada y el Ejército, pese a que el negacionismo sólo se queda con su actuación en la Guerra por las Malvinas.

Luego editó «El Chalet» el relato de la toma del Ejército el 28 de marzo de 1976, cuatro días después del Golpe de Estado, del Hospital Posadas que fue ocupado con apoyo de la Policía Federal. Durante tres días fueron detenidos ilegalmente más de 50 trabajadores y llevados a distintos centros clandestinos de detención. Se prohibió la actividad gremial y se despidieron a 150 profesionales y empleados. Luego, la intervención militar que contaba con el apoyo de un grupo paramilitar (autodenominado SWAT), se apropió de «El Chalet», la vivienda del Director del Hospital Posadas dentro del predio del nosocomio y lo convirtió en un Centro Clandestino de Detención. Hoy es un Espacio de la Memoria.

Trabajadores y vecinos fueron detenidos ilegalmente y llevados a «El Chalet», a metros del Hospital Posadas y dentro de su predio, donde fueron privados de su libertad y torturados. Y en algunos casos no se los volvió a ver, convirtiendo a un centro de vida en un centro de muerte.

Luego lanzó «Osvaldo Bayer, crónicas de vida» para recordar a uno de los grandes pensadores políticos del Siglo XX que tuvo el país. Y ahora saca «Memoria Completa”, una investigación sobre «el culto a la violencia».

Trata de la sucesión cronológica de violencia y matanzas desatadas contra el pueblo a lo largo de la historia del país cuyas consecuencias forman una línea represiva siempre provocada por los dueños del poder, ejecutada por las Fuerzas de Seguridad y sufridas por el puebolo, desde la «Patagonia Trágica» hasta la actualidad. En este libro, Norberto Urso toma la historia como un todo por lo cual detenerse en que sólo fueron 30.000 los desaparecidos, es un mojón del negacionismo que rechaza hasta el pasado más lejano, como si cada lucha, cada masacre, fueran aisladas y estuvieran fuera de lugar y tiempo y nada tuvieran que ver con los ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976.

Así se pierde la experiencia colectiva. Y no se reconocen los hechos como tales y se levantan héroes imperfectos como Raúl Alfonsín que negoció con los tres levantamientos carapintadas pero dejó masacrar a los militantes del Movimiento Todos por la Patria que ingresó a la fuerza al Cuartel del Ejército de La Tablada. Urso viene a decir que la historia oficial no es la clase dominante, y va de frente con lucidez contra los negacionistas.

A partir de la próxima semana, estará a la venta en las librerías de Morón.