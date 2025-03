CAEMe (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) manifestó su preocupación por el proyecto de normativa sobre evaluación de tecnologías sanitarias.

Preocupación por el proyecto de creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias, que podría impedir o retrasar por años la disponibilidad y acceso de los pacientes en Argentina a los últimos tratamientos en salud ya disponibles en el mundo.

Según expresaron, como consecuencia de esta decisión, «la disponibilidad de los nuevos medicamentos quedaría condicionada a una evaluación financiera previa, anteponiendose a los criterios de seguridad, calidad y eficacia utilizados mundialmente».

«Los argentinos no podríamos acceder a los nuevos medicamentos que se descubran para el tratamiento de enfermedades graves o muy complejas, porque la agencia de evaluación de financiamiento no se expida favorablemente o considere que no vale la pena autorizarlo«, continuó.

Y es que según señalaron en el comunicado, «una regulación que condicione la disponibilidad de un medicamento para los ciudadanos a una evaluación económica previa violaría el derecho a la salud de los argentinos consagrado en nuestra constitución nacional».

«La evaluación de tecnología sanitaria no debe interferir en modo alguno con la autorización de comercialización de medicamentos seguros, eficaces y de calidad» ya que podría funcionar como «una barrera para el ingreso de innovación farmacéutica en la Argentina».

Para finalizar, concluyeron: «CAEMe apoya la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que esté alineada con las mejores prácticas internacionales, que ponga al paciente en el centro de la evaluación y que contribuya a la sustentabilidad del sistema de salud sin obstaculizar el pronto y oportuno acceso de los argentinos a los nuevos medicamentos».