Del 13 al 19 de marzo llega la Fiesta del Cine con entradas en distintos complejos a $3000. Las mismas incluyen los formatos 2D, 3D y XD. Mientras que las entradas para 4D y DBOX tendrán un costo de $6000.

La Fiesta del Cine abarca a los complejos Cinemark Hoyts, Atlas, Multiplex, ShowCase, Cinepolis, Cinema La Plata, entre otros a los que pueden acceder haciendo Click Aquí.

Para quienes el caso de Cinemark Hoyts debés elegir la película, cine, día y horario y seleccioná la opción «ENTRADAS FIESTA DEL CINE».

Algunas de las películas disponibles son: Anora (premiada en los Oscar), Attack on Titan, Aun estoy aquí, Better Man (bio de Robbie Williams), Bridget Jones, Gladiador II, Capitán América, Conclave, Deadpool and Wolverine, El Brutalista, El Mono, ETD, Encuentros cercanos del tercer Tipo, entre otros.