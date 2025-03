Robos y Saqueos en el Corso de Haedo. Con violencia, disturbios y saqueos finalizó el sábado el corso de Haedo en una noche lamentable

El Corso de Haedo lleva más de 50 de organización. Fundado por la Cámara de Comercio de Haedo, luego tomaron las riendas las murgas para hacer usufructo de lo que deja de rentabilidad y así financiar sus trajes e instrumentos.

El municipio da cobertura y el sábado por la noche sólo había agentes de tránsito porque nadie iba a imaginar que se sucederían robos y saqueos a comercios.

Todo comenzó con una pelea entre jóvenes que no negaron la situación y admitieron haber intervenido y que gracias a ellos el evento continúo.

Los comercios ubicados sobre la Avenida Rivadavia, entre Constitución y Estrada, lado su de la Estación Ferroviaria, se vieron afectados y dos en particular el sábado por la noche cuando la cantidad de gente desbordó el lugar. Un grupo de jóvenes comenzó a vandalizar los locales comerciales abiertos mientras que otros intentaban frenarlos.

La Murgas convocantes cortaron la Avenida Rivadavia, montaron un escenario para promocionar shows en vivo, y llegó el desfile de comparsas. Todo bien hasta que el diablo metió la cola. Uno joven se protegió en una casa de comidas, pero entró la turba descontrolada y comenzaron a romper todo a tal punto que le pegaron al dueño, tal como le contó Jorge Miguel Soler, suscriptor de Anticipos.

El hombre, llamado Daniel, logró cerrar el comercio pero quedó dentro luego que le tiraran objetos contundentes. Incluso lo perjudicaron económicamente ya que arrastraron por la vereda una heladera que terminó con los cristales astillados. El hijo de un comerciante también recibió una herida cortante.

Las murgas que convocaron al Corso de Haedo

Sin firmar ni nombres propios, los organizadores del evento emitieron un comunicado de prensa que los videos acá publicados los contradicen. El texto dice:

Todos los q estuvimos ahí sabemos que fue una fiesta para toda la familia! Nosotros estamos felices por que nos hicieran parte de un hecho cultural como el que se vivió el sábado. Combinando variadas expresiones artísticas. La organización estuvo de diez, a puro corazón y autogestión. Los p.l.a.n.t.a les agradecemos y felicitamos. Los incidentes nada tuvieron que ver con la organización, fueron conflictos que hay en todos lados y son un reflejo de muchas cosas que están pasando.

Siempre van a estar los que cuentan la verdad cambiada. Tranqi , no pasa nada. Somos más y somos más fuertes.

Sin embargo, nadie señaló a los organizadores del corso de provocar los incidentes. En todo caso, de no pedir custodia policial. Al punto que Personal de Seguridad del Municipio y Agentes de Tránsito se presentaron para detener la pelea pero fracasaron en el intento.

Jorge Costas, Presidente de la Cámara de Comercio de Haedo, señaló: «Como vecinos y representantes de la Cámara de Comercio de Haedo, queremos hacer llegar nuestro repudio a los hechos de violencia que se dieron ayer y nos solidarizamos con los comerciantes que han sufrido las situaciones de vandalismo y violencia por un grupo de personas que claramente no comulgan las mismas normas que nosotros impartimos en nuestra vida».

Detenidos ninguno. Para el próximo año habrá que tener más cuidado y mayor responsabilidad porque un espectáculo público siempre puede ser susceptible de la violencia que hoy nos atraviesa.

Jorge Miguel Soler, suscriptor de Anticipos, agregó: «Si no hubiera sido por los murgueros y murgueras, sobre todo éstas últimas, todo hubiera sido un desmadre total. Los que vinieron a romper lo hicieron con cierta organización. Es importante identificar a los integrantes de la patota y hacer que paguen en familia los daños provocados por ellos y si hubiese intencionalidad política, como comentaron vecinos, hay que buscar a los instigadores, que paguen su parte y sean mostrados al público. Es una degeneración de la política partidaria, la instigación a la obstrucción dolosa de una fiesta popular, donde el centro fue la familia, los chicos. Es repugnante sólo pensar en destruir el esfuerzo y la ilusión de las familias y la juventud que desbordaba el lugar. Todo por una inquina política. Y en cuanto a la seguridad mínima, básica, la policía sabe que tiene que tener una vigilancia preventiva. Y cuando va a intervenir, que sea con la intención de solucionar y no, como pasó el sábado, que los jóvenes adultos que estaban tratando de conseguir la paz, la policía quería arrasar la calle con los patrulleros, tirándolos encima de los chicos. Prevenir no es lo mismo que reprimir.»