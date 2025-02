En 2025 se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores en la provincias más grande del país. Hay muchas bancas en juego. Los principales legisladores que culminan su mandato en diciembre los tenes acá.

Las bancas en juego ayudarán o no Axel Kicillof. Aún vive la encrucijada de desdoblar o no las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. Se o reclamaron unos treintena intendentes de los 35 que lo siguen, esta semana. La decisión tiene que ver también con que si el Congreso Nacional elimina las PASO nacionales o las suspende la menos por este año.

De realizarse las PASO el 3 de agosto, Axel Kicillof debe realizarlas en la Provincia de Buenos Aires el mismo día. No así, las generales. Para desdoblar las PASO, Kicillof necesita la aprobación, con una mayoría especial, de las dos cámaras de la Legislatura, algo que no lograría sin el apoyo del kirchnerismo, el massismo y parte de la oposición.

Semanas atrás, 35 intendentes peronistas, la mayoría del interior de la Provincia, le pidieron en la «Cumbre de Villa Gesell» armar un frente político interno dentro el Partido Justicialista para enfrentar a La Cámpora liderado por él. Y realizar las elecciones bonaerenses en una fecha distinta a las elecciones nacionales. Los jefes comunales buscan preservar sus territorios frente a un posible triunfo libertario a nivel nacional.

El pedido de los intendentes no responde solo a un interés partidario. Temen que con el debut de la Boleta Única de Papel a nivel nacional para cargos legislativos y las elecciones simultáneas, se genere confusión en los votantes y omitan sufragar en alguna categoría.

Para Axel Kicillof, desacoplar el resultado de la Provincia de los resultados nacionales que estiman que serán mayoritarios para La Libertad Avanza (LLA), le garantiza la gobernabilidad durante los dos últimos años que le quedan. La cantidad de diputados y senadores que sean electos será definitoria para encarar el último tramo de su mandato y pelear la Presidencia de la Nación.

Pero desdoblar las elecciones bonaerenses tiene un costo. La pelea con Cristina Fernández de Kirchner, actual titular del PJ Nacional, se profundizaría, sobre todo porque aspira a que las elecciones sean en simultáneo con la elección de diputados nacionales y tener injerencia en el armado de las listas. Buenos Aires no elige senadores nacionales este año.

Buenos Aires renueva cada dos años la mitad de ambas Cámaras provinciales: 46 diputados y 23 senadores locales, en forma alternada por Sección Electoral.

Unión por la Patria pone en juego 19 diputados bonaerenses de los 37 que tiene actualmente, y 10 senadores de sus 21 integrantes en la Cámara alta.

Le sigue el el PRO. Es el partido que pone más bancas en juego: 12 de sus 22 bancas actuales. Le sigue el bloque UCR + Cambio Federal, que arriesga 11 de sus 16 escaños y, en cuarto lugar, se ubica La Libertad Avanza con 7 bancas a renovar de un total de 20.

El PRO arriesga 8 de sus 13 escaños en Diputados y 4 de los 9 Senadores. Acuerdo Cívico + UCR + GEN, alineado con Facundo Manes y Margarita Stolbizer, pone en juego 6 escaños en Diputados de los 7 que tiene. Y no tienen senadores provinciales.

En la bancada de La Libertad Avanza terminan su mandato 5 diputados de 13 integrantes actuales, incluyendo a los cinco integrantes de la Cámara baja que responden a Patricia Bullrich y rompieron el bloque para formar el PRO Libertad (Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti y Fernando Compagnoni).

En el Senado, deberían dejar su banca 2 de los 7 senadores que suma LLA en sus dos vertientes: los que entraron con Javier Milei en 2023 y los que ingresaron por el PRO en 2021 y se referencian en la ministra Patricia Bullrich.

La UCR-Cambio Federal – que integran radicales del sector de Maximiliano Abad, ex PRO y seguidores de Emilio Monzó – arriesga 4 bancas de las 8 que tiene en Diputados, y 7 bancas de las 8 que integran esa bancada en el Senado.

En tanto, la Coalición Cívica pone en juego una de sus 3 bancas en la Cámara baja bonaerense y el FIT (Frente de Izquierda Unidad) arriesga sus dos lugares (una del MST y otra del PTS).

El bloque Unión Renovación y Fe renueva una sola banca de sus actuales 9 integrantes, la de la diputada Constanza Moragues Santos. Entró en 2021 por Avanza Libertad, el partido que entonces lideraba José Luis Espert. Moragues Santos presidía el bloque de LLA al momento de ingresar 8 legisladores por la lista de Milei, que luego conformaron el bloque Unión Renovación y Fe.

De la Primera Sección Electoral que incluye a Morón, Hurlingham e Ituzaingó, vencen sus mandatos: encuentran la presidenta del bloque de Uniòn por Patria, Teresa García, y el vicepresidente 1° del Senado, Luis Vivona; la massista Sofía Vannelli; los integrantes del PRO Aldana Ahumada (alineada con Cristian Ritondo) y Christian Gribaudo (del sector de Jorge Macri); y dos ex integrantes del macrismo que ahora pertenecen al sector libertario: el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre y Daniela Reich, ex presidenta del PRO bonaerense y esposa del jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que acaba de dar el salto a LLA.