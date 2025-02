El sabbatellismo no quiere acuerdo, quiere internas

El sabbatellismo no quiere acuerdo porque «el rumbo del Gobierno de Morón se define en una interna, sí o sí», le dijo un alto referente del Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella a este medio.

El sabbatellismo no quiere acuerdo, esto ya quedó claro con las últimas medidas que tomó Lucas Ghi dentro del Gabinente Municipal. Hubo una escisión entre el presidente nacional de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Lucas Ghi, intendente de Morón y titular de NE local que si bien lleva años, salió a la luz en 2024. Desde entonces, la tensión sigue en aumento, al punto que Martín Sabbatella ya piensa en un armado para recuperar el rumbo del Gobierno, del que el sabbatellismo está siendo desplazado.

Diario Anticipos realizó un rastrillaje para saber qué opinan los máximos referentes de Nuevo Encuentro, y todos pidieron no revelar su nombre por el momento. No sólo están de mal humor sino trabajando para enfrentar en las urnas a Lucas Ghi en internas o PASO.

«Vamos a recuperar el distrito como sea, con internas clásicas o con las PASO. Porque los vecinos votaron un rumbo, una agenda de Gobierno, una forma de hacer las cosas. Votaron Unión por la Patria, no cualquier cosa», se atreven a decir. «Lucas Ghi se divorció de todos, se encerró y dedica sus horas a cancelar a las personas y las políticas públicas que la sociedad eligió y a sumar a quienes el Pueblo de Morón no votó», agregó otro referente sobre el desplazamiento de funcionarios y funcionarias de Nuevo Encuentro y la eliminación de áreas y programas que caracterizan a esa fuerza y las de UP.

Sabbatella repite ante cualquiera que pregunte que el diálogo está cortado desde el 11 de octubre, fecha en la que Ghi dejó de responderle mensajes y atenderle el teléfono.

“Lo mejor siempre es el diálogo y resolver las diferencias conversando. Pero ante la negativa de Lucas, la decisión de Nuevo Encuentro es ir a internas sí o sí. Si la gestión empeora como está empeorando, si el rumbo que se toma va a contramano de lo que votó la sociedad y si no hay ninguna voluntad de sentarse a arreglar las cosas, entonces no queda otra alternativa que ir a internas. Vamos a definir por los votos si se quiere un Gobierno como éste o uno como el que hicimos antes y luego ir en unidad a pelear más fuerte contra el ajuste de Milei”, expresaron desde la sede de French y Rivadavia.

«Si se mantienen las elecciones primarias previstas para el 3 de agosto de este año habrá competencia con las reglas de las PASO, lo cual es poco probable en estas horas. Si se eliminan, los distintos partidos que conformen la nueva alianza electoral -como Nuevo Encuentro– definirán el reglamento de la votación interna para definir las listas definitivas para la elección legislativa que se hará en octubre.»

«La mayor virtud que esgrime Sabbatella en el armado de las listas es su histórica voluntad de no dejar a nadie afuera y de respetar los acuerdos. Los aliados, como el PJ, La Cámpora, el Frente Renovador o el Movimiento Evita, entre otros, lo saben.

“Ghi tiene la lapicera en la intendencia y eso le da cierto poder para sumar apoyos; pero no puede mostrar antecedentes ni garantizar que vaya a cumplir los acuerdos. La ruptura brutal con el propio partido que le dio cobijo y trascendencia es un mal precedente para quienes tienen que escuchar y creer sus promesas”, especulan en el sabbatellismo.

Ghi se sigue definiendo como parte de Nuevo Encuentro, aunque no participa de la vida partidaria y confronta con la militancia sabbatellista adentro y afuera del Gobierno. Al punto que meses atrás la presidenta provincial de NE y diputada nacional Mónica Macha, lo tildó de «desleal» e «ingrato» en un grupo de Whatsapp interno del partido. Ghi se sorprendió, pero sabía que las causas de la bronca de la dirigente no solo eran por la ruptura de Ghi con el partido que conduce su esposo.

“¿Cómo no va a decir eso Macha si se divorció del partido que lo hizo ganar y después de los equipos de gobierno? ¿Cómo va a tolerar Mónica o cualquiera de los nuestros que Lucas jerarquice a Hernán Sabbatella, a quien Martín no le dirige la palabra hace más de tres años por conductas personales que son inaceptables en Nuevo Encuentro?”, relató una colaboradora que trabaja junto a Macha en la Cámara Baja. Hernán es hermano menor de Martín y están enfrentados desde 2021, cuando el hermanos mayor le pidió al intendente sacarlo de la Jefatura de Gabinete

La crisis Ghi vs. Sabbatella lleva mucho tiempo, aunque estuvo bien disimulada por la dirigencia del espacio. Desde hace cinco años no hay reuniones de Gabinete, no hay ámbito para debatir una nueva idea ni un nuevo proyecto. Nada de nada. Lo manifiesta el sabbatellismo y lo parece aceptarlo el luquismo, que defiende la nueva postura del intendente al punto de identificar cada comunicación del Municipio con un sello enorme de INTENDENTE LUCAS GHI.

La falta de coordinación del Gobierno, que se agravó a principios del 2024 con la eliminación de la Jefatura de Gabinete que ocupaba Hernán Sabbatella. Es la principal causa del desmadre del gobierno.

“¿Cómo frenamos a La Libertad Avanza en 2027 sin gestión? ¿Cómo abordamos acciones que protejan a los vecinos del ajuste si Lucas se niega a reunir a su Gabinete?», sumó un alto dirigente local.

Hoy Morón no tiene Jefatura de Gabinete ni Secretaría de Gobierno, por lo cual, ninguna Secretaría articula con otra, más allá del diálogo fluido entre los funcionarios de Nuevo Encuentro y de éstos con el propio Martín Sabbatella. Pero la ausencia de un ámbito de discusión interno del Gobierno encabezado por el intendente o un jefe de Gabinete es inédito en Morón y en cualquier gestión municipal y significa un problema que la sociedad padece por falta de respuestas y acciones con poca fuerza o innecesarias.

«A pesar de Lucas, nosotros pensamos cada día hacer el mejor Gobierno desde cada área. Lo mismo desde el Concejo Deliberante, en donde el intendente no tiene un concejal de su riñón. Tampoco tiene ningún representante de su posición en el Consejo Escolar. Pero no importa porque nosotros bancamos como siempre y vamos a hacer hasta lo imposible para fortalecer y mejorar el Gobierno», confirmó la misma fuente y reivindicó el trabajo de los secretarios y secretarias que Nuevo Encuentro y UP mantienen dentro del Departamento Ejecutivo: “Lo mejor de la gestión es fruto del esfuerzo y la capacidad de esos compañeros”, aseguran orgullosos.

Un comentario más extremo corre por los pasillos del ala Oeste del Primer Piso, sede del despacho del intendente. «Estefanía Franco es la jefa de Gabinete y Lucas Ghi cumple funciones protocolares», agrega un sabbatellista histórico muy enojado.

Un operador lee el mapa incorporando la situación provincial. «Lucas Ghi se posicionó con Kicillof más por conveniencia que por convicción. De paso especula con que le salga la reelección indefinida. Nosotros no creemos que los cambios que hizo Lucas en Morón los apruebe Axel. Son dos modelos distintos. Usa a Axel de paragüas para torcer el rumbo de la gestión hacia la derecha».

El sabbatellismo suma un ejemplo uno de última hora: “El flamante subsecretario de Planificación, Estrategias y Operaciones Alejandro Alvarito fue presentado como un exagente de Inteligencia que en sus redes multiplica comentarios contra Cristina, contra el peronismo, contra las mujeres, contra los pueblos originarios, contra la identidad de género, contra la ley del aborto, no creemos que alguien así integre el gabinete de Axel Kicillof».

Con posibilidades de reelección o no, con las PASO o sin ellas, la decisión está tomada. Nuevo Encuentro va a internas para la elección de este año y para el 2027. Si el actual intendente queda habilitado para pelear un nuevo mandato, veremos una pelea histórica entre el creador del proceso iniciado en 1999, Martín Sabbatella, y su principal heredero político local Lucas Ghi. No será solo el enfrentamiento de dos dirigentes. A esta altura, se trata de una confrontación de dos formas bien distintas de gobernar Morón.