Este jueves: Paro de colectivos. Empresarios del sector anunciaron una restricción de servicios ante el incumplimiento del pago del subsidio por parte de Provincia.

Este jueves: Paro de colectivos que comenzará a la medianoche y durará 24 horas. Según señalaron, la medida alcanzará a las líneas provinciales y comunales.

¿El motivo? Desde las cámaras empresarias del sector como CEAP, CTPBA y CEUTUPBA responsabilizan a la Provincia por no haber abonado la deuda de $39.000 millones, incluyendo pagos atrasados desde septiembre.

Si bien el Gobierno nacional ya transfirió los fondos, desde provincia no depositaron el dinero a las empresas.

La empresa Transportes 11 de Junio SRL, que opera la línea 256 de colectivos entre Luján y Mercedes, no prestó servicios el lunes por primera vez en más de 20 años, debido a la imposibilidad de pagar los salarios de sus empleados ya que utilizó sus ahorros para cubrir el déficit causado por la reducción de las compensaciones tarifarias.

«Las líneas de colectivos del AMBA, provinciales y comunales de la provincia de Buenos Aires no han cobrado aun las compensaciones tarifarias correspondiente al anticipo de enero 2025, imprescindible para que las empresas puedan afrontar el pago salarial de su personal. Por causa de esta situación varias líneas ya no están circulando y el resto no podrán hacerlo en los próximos días», señalaron mediante un comunicado.

Y finalizaron: «Teniendo en cuenta que además de lo citado la provincia adeuda también una parte de las compensaciones de septiembre y que las autoridades provinciales no han transmitido la fecha de pago y ante la crítica desfinanciación de las empresas; las líneas provinciales y comunales anuncia al público usuario que agotarán sus recursos en el día de mañana y que muy a su pesar, a partir del día jueves 16 el corriente no podrán seguir circulando».