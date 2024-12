El hurlinghense Sandro Mareco se consagró Campeón Argentino por segunda vez en su carrera. Fue en el marco del 99º Campeonato Argentino que terminó el 6 de diciembre.

El hurlinghense Sandro Mareco concluyó su último torneo del año ganando con 8.5 en 11 de forma invicta, ganando 11 puntos de ranking y «con una energía muy positiva para seguir subiendo hacia los 2600 nuevamente», expresó en sus redes sociales.

El maestro utilizó su cuenta de Facebook para contar sus sensación y señaló: «El torneo fue muy intenso y productivo me dejó muchas grandes experiencias, así como todo este año que siento que ha sido muy especial y me ayudo a crecer mucho en lo personal».

Asimismo agradeció a su madre y a sus amigos «que siempre están y a mi hijo Rafael por la motivación para ser mejor».

En lo personal señaló: «Me siento con mucha energía para jugar torneos y buscar mi mejor versión, este ha sido un año donde también he conocido muchos amigos nuevos que me ayudaron a aprender, agradezco el apoyo de todos los que me alentaron para luchar duro durante todo el torneo, que tengo la suerte de decir que han sido muchos, así que Vamos que vamoss y les deseo un excelente fin de año para todos».

En diciembre de 2021, Mareco se había consagrado Campeón en Arica con 8.5 puntos en 10 rondas y en agosto había tenido su primera experiencia en México donde logró recuperar el primer lugar del ranking argentino.

Mareco nació en Haedo, pero vivió siempre en Hurlingham.

Ganó el Campeonato Sudamericano U-20 en 2007. Obtuvo el título de Gran Maestro por la FIDE en 2010. En 2012 empató el primer lugar, segundo por sistema de desempate en el Campeonato argentino de Ajedrez.

Mareco jugó para el equipo nacional de Argentina en dos Olimpiadas de Ajedrez, en 2012 y 2014. Participó de la Copa Mundial de Ajedrez 2013 y en mayo de 2015, ganó el 10º Campeonato Continental absoluto en Montevideo.

En 2020 fue reconocido con el Premio Konex de Platino al mejor ajedrecista argentino de la última década.