Todo lo que perdimos en Malvinas. Contactos, relaciones, turismo, abastecimiento, en manos de los militares, desde que llegaron al poder hasta que le declararon la Guerra a los Británicos. Por eso hay que reconstruir la memoria sobre Malvinas, para saber que no siempre fue hostilidad y negación. Hubo una historia de vínculos y ayuda mutua.

Surtidor de YPF en Puerto Stanley.Archivo Periodístico de Delia Carnelli de Puiggrós. De todo lo perdimos, entre ello el suministro de combustible como parte de la dependencia de las islas con el continente.

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Se trata de una foto atesorada por Delia Carnelli y su esposo, el reconocido historiador y político Rodolfo Puiggrós. Se trata de una colección documental inmensa, gran parte de la cual se encuentra hoy en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). El núcleo principal es el «Archivo Periodístico del Exilio Argentino en México», recopilado minuciosamente por Delia Carnelli durante los años 70 y 80, en donde se exilió junto a su marido durante la última dictadura militar.

Delia Carnelli: Fue la compañera de Rodolfo Puiggrós y una archivista incansable. Durante su exilio en México, se dedicó a recortar y clasificar sistemáticamente todas las noticias que llegaban sobre la situación política y social en Argentina.

Rodolfo Puiggrós: Historiador, periodista y rector de la UBA en 1973. Fue una figura central del pensamiento nacional y del periodismo (trabajó en el diario Crítica de Natalio Botana).

La conexión familiar: Delia era sobrina de María Luisa Carnelli, una famosa escritora, periodista y letrista de tangos (autora de «Cuando llora la milonga»), quien también tuvo una militancia destacada.

Ahora bien, para los años ’70, ya teníamos a YPF dentro de las Islas Malvinas vendiendo combustible. Y ahora qué? El llamado a licitación a empresas extranjeras por parte de Gran Bretraña sin que a nadie se le mueva un dedo. La dictadura cívico militar hizo más daño del que creemos.

Dos habitantes o dos turistas, no pudimos saberlo, depliegan la bandera argentina en las Islas Malvinas

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¿Y qué les pasó? Nada. Ahora bien, pueden creer que están Falkland Islands Police Station, o sea, frente a la estación de policía, en la intersección de Ross Road y Philomel Street. No pudimos saber su condición, o sea, si eran trabajadoras, turistas o en calidad de qué estaban en Malvinas, pero lo cierto que uno, antes de la guerra podía desplegar la bandera nacional y nadie se alteraba. Bien por las Juntas Militares. Y todavía hay que que los defiende. El daño fue inmenso.

Todo lo que perdimos en Malvinas

La memoria sobre Malvinas en fotos, es un hecho auspicioso que este medio quiere mostrar para rebatir el belicismo como herramienta. Buenas relaciones, diálogo, intereses comunes, nos hubieran acercado a un grupo de isleños abandonados. Pero no, los militares quisieron masacrarles para salvar su dictadura en el continente.

Turistas argentinos en las Playas de Malvinas

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La foto fue tomada en 1974 en una de las playas de las Islas Malvinas. Y la eligió el Sociólogo (UBA) Sebastián Carassai para su libro «Lo que no sabemos de Malvinas». Y la tomó del archivo de Dolores Carnelli.

Y para la o el que llegó al final, la frutilla. Esta foto parece de otra dimensión.

Una mujer pega un afiche de Perón y de Evita contra su casa sin que nadie se inmute en las Islas Malvinas

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La foto de Juan Domingo Perón dice: Agrupaciones Metalúrgicas Peronistas. La fotografía es de mayo de 1973, mientras Héctor Cámpora gobernaba el país, según un posteo de instagram en Historia Presente. La casa estaba en 37 Davis Street, Puerto Argentino. Y en esa dirección, 37 Davis Street, vivía Dorothy «Dot» King. Para la historia, Dot King no es un nombre cualquiera; es una pieza fundamental del rompecabezas de los años 70 en las islas, y su casa fue el epicentro de la «diplomacia de entrecasa» que menciona Sebastián Carassai.

La escena refleja el periodo de mayor acercamiento y cooperación entre Argentina y los habitantes de las islas (conocidos como «kelpers») durante las décadas de 1960 y 1970. En esos años, Argentina brindaba asistencia técnica, de salud, educación y provisión de combustible a través de acuerdos internacionales. Lo que nunca pudo volver a hacer

Billete de 50 peniques de Malvinas de 1969: historia, valor y claves de una pieza colonial

El billete de 1969 que algunos lograron tener en la mano y se fue extinguiendo paulatinamente en 1971

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Un antiguo billete de 50 peniques emitido en 1969 por el gobierno de las Islas Malvinas despierta interés entre coleccionistas y curiosos por su valor histórico y simbólico. Se trata de una pieza vinculada directamente a la administración británica en el Atlántico Sur, en un período previo a la decimalización monetaria del Reino Unido.

Un diseño clásico con la imagen de Isabel II

El billete lleva la inscripción oficial del gobierno de las Falkland Islands y presenta un diseño característico de las emisiones coloniales británicas del siglo XX. En el centro destaca el retrato de la Reina Isabel II, rodeado de un marco ornamental de estilo clásico, con detalles finos y simétricos que remiten a las estéticas victoriana y eduardiana.

En el ejemplar fechado el 25 de septiembre de 1969, también se puede observar la firma del funcionario responsable de la emisión, identificado como Comisionado de Moneda, además de su numeración de serie, que en este caso figura como D08234.

Contexto histórico: antes del cambio monetario británico

Este billete pertenece a una etapa previa a la reforma del sistema monetario británico, que se concretó en 1971 con la decimalización de la libra esterlina. En ese momento, los valores como “50 peniques” no correspondían al sistema actual, sino a una estructura más compleja de libras, chelines y peniques.

Las Islas Malvinas, como territorio bajo administración británica, replicaban ese esquema, lo que convierte a estos billetes en documentos económicos de una etapa ya cerrada.

Una pieza con carga simbólica en Argentina

Más allá de su valor económico, este billete tiene un peso particular en Argentina por su origen en las Islas Malvinas, un territorio en disputa cuya historia sigue generando interés, debate y memoria colectiva. Por eso, además de ser un objeto de colección, funciona como un documento tangible de una época y de una presencia estatal en el Atlántico Sur que continúa siendo parte del escenario geopolítico actual.

¿Cuándo dejó de usarse el billete de 50 peniques de 1969 en Malvinas?

El billete de 50 peniques emitido en 1969 por el gobierno de las Falkland Islands dejó de tener curso legal en la práctica a comienzos de la década del 70, cuando se produjo la gran reforma monetaria del Reino Unido.

El punto de quiebre: la decimalización de 1971

El cambio clave fue la decimalización del 15 de febrero de 1971, cuando el sistema británico abandonó la estructura tradicional de libras, chelines y peniques para pasar a un modelo decimal (100 peniques = 1 libra). A partir de ese momento, muchas emisiones anteriores —como este billete— comenzaron a retirarse progresivamente.

En el caso de las Islas Malvinas, que seguían el esquema monetario británico, el proceso fue similar: los billetes antiguos dejaron de emitirse y fueron reemplazados por nuevas series adaptadas al sistema decimal.

Qué pasaba con los billetes argentinos?

Como en muchos territorios aislados, podían darse situaciones informales, pero no constituían una regla:

A) Intercambios ocasionales: en contextos puntuales, algún comerciante podía aceptar otra moneda por conveniencia, pero no era habitual ni garantizado; B) Conversión implícita: si se aceptaba, solía hacerse con un tipo de cambio desfavorable o arbitrario; C) Dependencia externa: el sistema económico de las islas estuvo históricamente ligado al Reino Unido, no a la Argentina.

Una escena institucional en las Islas Malvinas con fuerte impronta británica

La imagen muestra un acto oficial en las Falkland Islands, probablemente en una zona costera, donde se observan dos banderas izadas en simultáneo: la de Argentina y la del Reino Unido. Este detalle no es menor y sugiere un momento particular de la historia de las islas, vinculado a una etapa de convivencia diplomática y presencia de ambos países en ciertos ámbitos.

Lo que perdimos en Malvinas. Un acto oficial en las islas en una zona costera donde se observan dos banderas izadas en simultáneo: la de Argentina y la del Reino Unido

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Elementos clave de la escena

El galpón semicilíndrico es muy común en territorios australes por su resistencia al clima. Sobre la pared se distingue un cartel en inglés que incluye la palabra “Office” y una fecha que parece corresponder a 1963.

Entre los presentes hay hombres con vestimenta formal y también personal uniformado, lo que refuerza la idea de un evento oficial. La presencia de una mujer en el centro, vestida de forma elegante, sugiere la participación de alguna figura relevante o acompañante de autoridades.

Un contexto histórico poco conocido

Durante los años 60 existieron instancias de diálogo y cooperación entre Argentina y el Reino Unido respecto de las islas. En ese marco, hubo acuerdos vinculados a comunicaciones, transporte y servicios, donde Argentina tuvo cierta participación logística (por ejemplo, vuelos o conexiones).

La coexistencia de ambas banderas en un acto puede interpretarse dentro de ese clima diplomático previo al deterioro de las relaciones que culminaría años después en la Guerra de Malvinas.

Una expedición arqueológica

Una expedición arqueológica para saber Todo lo que perdimos en Malvinas

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Una postal petrolera en el sur: YPF, logística y presencia argentina

La imagen muestra a dos hombres posando frente a un camión cisterna de YPF, en un paisaje árido, ventoso y prácticamente sin vegetación. El entorno y la estética remiten con fuerza a la Patagonia argentina o a un enclave logístico en el Atlántico Sur.

Abastecíamos de combustible a las islas y los jóvenes tomaban los camiones para recorrerlas. Otras de las cosas de todo lo que perdimos en Malvinas

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El dato clave: el camión de YPF

El vehículo es el elemento central. Se trata de un camión cisterna con la sigla YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), histórica empresa estatal argentina vinculada al petróleo, lo que sugiere una escena asociada a abastecimiento de combustible en zonas remotas, entre ellas Malvinas.

Por el diseño del camión (cabina redondeada, tipografía clásica, estructura), es muy probable que la foto sea de las décadas del 60 o 70, cuando YPF tenía un rol clave en la logística energética del país.

Qué están haciendo

Los dos hombres aparecen en actitud distendida, como si se tratara de una foto de registro laboral o recuerdo personal. Uno viste ropa de trabajo (mameluco claro, guantes), lo que indica que podría ser operario, mientras que el otro tiene una vestimenta más informal. También se observa una pequeña bandera en el vehículo, lo que puede reforzar la idea de identidad o pertenencia en un contexto aislado.

Vamos todos por reconstruir la memoria sobre Malvinas y que ningún gobierno vuelva a vendernos.

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