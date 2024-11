Tensión_-sin-paritarias-en-Morón-y-el-Sindicato-en-Alerta

Sin paritarias en Morón y el Sindicato en Alerta. A través de un comunicado de prensa que llegó a esta redacción, el Secretario de Redacción, Daniel Torrea, Secretario del Sindicato Municipal, expresó: «informamos que al día de la fecha hemos rechazado las propuestas presentadas en la Mesa Paritaria que el Departamento Ejecutivo nos hizo».

Según Torrea el rechazo del primer aumento de año «se debe a que no hemos acercado las partes y se ah desatendido las propuestas que nuestro sindicato a expresado» y agregó «por tal motivo y por el incumplimiento de actas anteriores, donde no se concretó los pase a planta permanente en el mes de noviembre, como tampoco el cumplimiento de actividad de la Junta de Calificación y Ascenso, y la mesa de trabajo en materia de escalafón es que rechazamos la propuesta en su conjunto por no acercarse a nuestros pedidos, que solo buscaban garantizar derechos de los y las trabajadores municipales».

Por lo expuesto es que les pedimos a todos los compañeros/as estar alerta. Les informaremos los pasos a seguir.

El aumento retroactivo será del 4% a partir de noviembre. El sindicalista Daniel Torrea confirmó que el sueldo inicial en la comuna “es paupérrimo”: llega a los 189 mil pesos«.