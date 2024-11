El HCD de Morón firmó un convenio marco de cooperación con la Fundación TRECCENTI para la realización de proyectos, intercambios de información y realización de estudios en el ámbito de la seguridad ciudadana.

El acuerdo contó con la firma de las autoridades de la fundación con la presencia de su Presidente el Dr. Damian Cardoso junto al Observatorio Federal de Seguridad y Justicia que preside el Juez Fabián Cardoso, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Morón y Marcelo Gonzalez Presidente de este Honorable Concejo Deliberante.

Acompañaron la firma del acuerdo, Martín Marinucci ex Presidente de Trenes Argentinos, referente del Frente Renovador Morón, la Dra. Anabella Pepe, Secretaría de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, el Dr. Edgardo Gibilisco, Director de la licenciatura en seguridad de la Universidad de Morón, ex Director Nacional de Investigaciones de la Subsecretaría de Investigación del delito organizado y complejo de la Secretaría de Seguridad y Jorge Laviuzza ex Presidente del Concejo Deliberante e integrante del Frente Revonador Morón.

El convenio marco firmado tiene como objetivo fundamental generar herramientas de intercambio de información y acciones con el fin de optimizar el desarrollo de las funciones de las instituciones firmantes en el ámbito de seguridad ciudadana.

Con la firma de este Convenio Marco, los organismos firmantes se comprometen a llevar adelante acciones coordinadas y consensuadas. Además, se contempla la posibilidad de firmar convenios específicos que fortalezcan aún más el compromiso institucional de los firmantes.