Hay novedades con la licencia de conducir y es que se eliminó la presencialidad de la gestión para conductores de entre 18 y 65 años.

De esta forma, quienes deban renovar la Licencia de Conducir no deberan asistir de manera presencial. Asimismo advirtieron una futura reforma del Código de Tránsito.

Entre los cambios anunciados, no se pedirán exámenes teóricos ni prácticos siempre y cuando el vencimiento del documento no supere el año. La justificación del gobierno es que «uno no tiene que volver a probar que sabe manejar, porque uno no se olvida».

Quienes deberán acudir de forma presencial serán los mayores de 65 años, que deberán renovar el carnet año a año por cuestiones de edad y seguridad.

En este caso se analizará si la persona está psicofísicamente bien, que tenga buena visión y su audición sea la adecuada. Asimismo los aspirantes podrán enviar el certificado correspondiente descartando el trámite presencial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial dirá quiénes son los médicos e instituciones autorizados para esta certificación.

Sin embargo, el trámite dependerá de cómo se maneje cada provincia por lo que si un municipio decide no adherir y continuar con las viejas prácticas, lo puede hacer.

Quienes lo hagan por primera vez deberán mantener la presenciales ya que deben pasar por requisitos previos como la revisión del oculista, el psicólogo, un examen médico que evalúa el estado general de salud y completar el curso de educación vial.

También se debe abonar el monto y contar con el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que acredita que el conductor no posee infracciones graves a nivel nacional, pasar el examen teórico y llevar a cabo la práctica.