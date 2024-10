Honran al periodista Marcelo Chiaradía. Con el bautismo de «Estudio Marcelo Chiaradía», el viernes, se inauguraron nuevas instalaciones y se agregaron nuevas tecnologías para que la Radio Pública del Oeste que ideó y llevó adelante el periodista que falleció en febrero siga creciendo.

Honran al periodista Marcelo Chiaradía. Del acto participaron el intendente Pablo Descalzo; el Presidente del PJ Ituzaingó, Alberto Descalzo; el Presidente del Concejo Deliberante, Pablo Piana; la Secretaria de Comunicación, Valeria Susperreguy y el hijo de Marcelo Chiaradía, Tomás y el resto de la familia.

Radio Pública del Oeste fue un punto de inflexión dentro de la comunicación en Ituzaingó ya que empezó a difundir cada una de las actividades y cada de uno de los servicios del Municipio de Ituzaingó. Pero también a recibir reclamos y demandas desde los barrios más apartados del área central.

El nuevo estudio «Marcelo Chiaradia» de la Radio Pública del Oeste.

El estudio por dentro con los seguidores de la Radio Pública del Oeste

«Con Néstor Kirchner empezó la Ley de Medios Audiovisuales y esa ley nos permitió montar una emisora, tal como lo propuso y llevó adelante Marcelo Chiaradía. El encaró el proyecto de la radio como una cosa propia y se lo puso al hombro y empujó y empujó y comenzamos los trámites de la radio en épocas en que el ex intendente de Morón, Martín (Sabbatella) logramos logramos legalizarla rápidamente», fueron la primeras palabras del Alberto Descalzo, el entonces intendente de Ituzaingó cuando la radio comenzó a funcionar.

Y luego agregó: «Fue la primera Radio Pública del conurbano gracias al esfuerzo y el empuje de Marcelo Chiaradía que seguramente nos está escuchando y que obviamente extrañamos y vamos a extrañarlo mucho. Y está radio escucha los reclamos de un barrio, a los alumnos de una escuela, de la universidad y a los vecinos. Acá viene peronistas, radicales, sociales, del PRO, todo el mundo, porque es una radio abierta y pluralista y a nosotros nos hace bien porque escuchando al resto no hace crecer y reflexionar que es lo necesitamos hacer todos los días. Somos defensores de la todas las voces, estemos o no de acuerdo. La verdad que contento y orgulloso de la Radio Pública del Oeste y felicidades al amigo Marcelo Chiaradía que seguramente nos está viendo», cerró Alberto Descalzo.

Placa conmemorativa a Marcelo Chiaradía

«Las cosas con Marcelo eran muy intensos. Fue la primera radio y trajo la participación de los vecinos y las diferentes voces. Y en eso creía Marcelo que le puso voz y cabeza y a muchas cosas que nosotros hicimos. Lo que no podíamos poner en palabras, él lo hizo y lo consolidó. Lo bueno es que luego de una década de la Radio Pública del Oeste se reinvierta con nuevos equipos y un estudio remodelado. Marcelo estaba intenso porque se venían los diez años. Y nosotros lo cargábamos constantemente: ‘la radio no la escucha nadie’, ‘la radio es tuya’, y él diría ‘lo que no me dio Descalzo ahora me lo da Pablo’ (risas entre la gente)», arrancó el Presidente del Concejo Deliberante, Pablo Piana.

Y luego añadió: «Siempre pensamos qué va a quedar para las generaciones futuras y entre otras cosas lo que va a quedar son colegios, obras hídricas, centros culturales y también la Radio Pública del Oeste, como también lo entendió Marcelo. Siempre trabaja de la misma manera, pensando en dejar algo. Marcelo puso un ladrillo puso ladrillo más en la pared de lo que es este muro inmenso, gigante, que con tanto amor y tanto cariño construimos todos los días. Transformamos y queremos seguir transformando Ituzaingó. Y estas son las cosas que quedan, las que hacemos entre todos, juntos, como comunidad. Y este el mejor homenaje que le podemos hacer, bautizar el estudio con su nombre», finalizó Pablo Piana.

Luego de la reinauguración, la gente en la puerta de la radio

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, se sumó al homenajear y dijo que «Marcelo era un hombre que siempre iba para adelante, bastante inquieto, difícil de frenar, pero también es cierto es que siempre empujó la comunicación en el distrito y le dio palabras al relato de cada uno de nuestros proyectos. Y más allá de lo material, es dejar huellas en la comunidad como lo hizo Marcelo, a quién lo extraño mucho y lo extraño todos los días como lo extrañan sus compañeros y compañeras. Y desde hace tiempo venía con la idea de innovar la radio. Así que si hay alguien que tiene todos los galardones para llevarlos puesto es Marcelo y todos sus compañeros de trabajo».

La cabina de los operadores de la radio