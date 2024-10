¿Quién es el campeón de Hurlingham? Se trata de Angel Bauza, vecino y campeón Sudamericano de Muay Thai y campeón mundial de Kickboxing.

El campeón de Hurlingham también lleva adelante el Dojo Serpiente Hurlingham en el Club Tesei y se encuentra en busca de marcas, empresas, personas, etc que quieran sumarse a su equipo de sponsors para acompañarlo al proximo mundial wkf en noviembre en España y tambien para sus futuros compromisos.

Bauza da clases de kick boxing y muay thai personalizadas, grupales, en grupos reducidos, máster class y seminarios.

A través de sus redes sociales, Bauza comparte sus logros, sus entrenamiento y reflexiones. Hace dos meses publicó una foto suya de sus inicios y escribió: «5 años de diferencia entre mi primer viaje a tailandia y hoy. Cambiaron muchas cosas, tal vez tenga mejores condiciones , mas experiencia y mas herramientas de resolución, pero hay algo que no cambio, mis ganas de mejorar, aprender y de dar el maximo siempre. Nada garantiza que vaya a ser el mejor, pero estoy seguro de tener la motivación interna para todos los días levantarme y luchar por serlo. Busquen cumplir sus sueños, el tiempo pasa y no hay peor que arrepentirse por no intentarlo».

¿Qué es la WKF?

La Federación Mundial de Karate (WKF) es una organización deportiva de carácter internacional dedicada a regular las normas en los eventos de karate a nivel competitivo en el mundo. Esta organización, además, es la encargada de organizar las competiciones y eventos de Karate, siendo la más importante el Campeonato Mundial de Karate que se celebra cada dos años en diferentes lugares del mundo.