Aunque flojo de papeles, el pastor predicaba en Villa Tesei, Hurlingham y abusó de 13 seguidoras. Prestaron testimonio. Hablaron de manipulación por parte del pastor Carlos Alberto Robledo.

Prisión preventiva para el pastor de Hurlingham. El hombre ahora está procesado por 23 abusos sexuales simples reiterados, un abuso sexual gravemente ultrajante y 140 abusos sexuales con acceso carnal. Increíble. Y todo por una cuestión de fe.

Luego de las declaraciones, la Justicia de Morón procesó con prisión preventiva a Carlos Alberto Robledo (61), el pastor detenido en mayo por abusar de 13 mujeres en Hurlingham, dentro del templo ubicado sobre la calle Malarredo. El religioso atacó a las mujeres «aprovechándose de su condición como ministro de la religión evangélica cristiana».

Actuó el Juzgado de Garantías Nº 1 de Morón, a cargo de Laura Mariel Pinto, quien dispuso la prisión preventiva luego de las pruebas presentadas por la fiscal Marisa Monti, de la UFI Nº 5 de Morón.

Ahora, Carlos Alberto Romero, lo acusan de abuso sexual simple reiterado en 23 hechos, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado en 140 hechos, todos ellos agravados por haberse cometido por un ministro de un culto religioso, en concurso real entre sí.

Según los testimonios el pastor cometió los abusos por casi cuatro años, entre los años 2020 y 2024, hasta que una de las víctimas decidió denunciarlo. Robledo fue detenido a principios de mayo, como dio cuenta Diario Anticipos. Además, entre las víctimas hay tres menores de edad.

El hombre se basó en engaños. A una de las mujeres le dijo que «a raíz de una maldición no podía tener una erección», y le pidió ayuda lo que se tradujo en sexo oral. En otra oportunidad, le hizo un pedido sexual a una seguidora que no logró acceder al deseo del pastor. En ese momento, «le refirió que no lo había logrado debido a que estaba con otros hombres, que estaba endemoniada, y que si no se confesaba, no iba a ser libre nunca». A otra víctima «la manipuló emocionalmente, diciéndole que era mala y que no lo quería ni lo amaba como Pastor» y así logró quebrar su voluntad «debido al temor reverencial y fuerte dominio psicológico que ejercía sobre ella». Y cuando «ella se negaba, la obligaba, diciéndole entre otras cosas, que era su castigo, que ella tenía otra vida fuera de la Iglesia y que la trataría como a una puta, y la amenazaba diciéndole que iba a arruinar a su familia, todo por ser una hija de Dios que no quería dejar sus pecados, y que si se iba de la Iglesia se iba a alejar completamente de Dios, y si hablaba con alguien respecto a lo que él le hacía, la iban a tratar de loca y la llevarían a un hospital psiquiátrico».

Una cuarta víctima contó que la obligó a tomar «una infusión que la debilitó, diciéndole que se sentía mal debido a su espíritu, que a pesar de que a la misma le habían extraído el útero en una intervención médica, Dios le daría un hijo si lo hacía con él. Se acercó hasta el sillón en donde se encontraba la víctima, quien aún se hallaba debilitada y adormecida por la infusión que el agresor le había ofrecido, le sacó la parte de abajo de la ropa, se bajó su pantalón y accedió carnalmente», consta en la denuncia.

El pastor operaba en el templo Ministerio de Salvación, de la calle Malarredo en Villa Tesei. El templo fue allanado en una investigación a cargo de la UFI N°5 de Morón a cargo de los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo. El templo era en realidad la cochera de la casa del pastor y en ese lugar ocurrieron los abusos.

La UFI N° 5 habilitó canales para presentar denuncias, en forma presencial, en Cristóbal Colon 237 de Morón; o por correo electrónico a [email protected].