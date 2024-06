Fue ayer por la tarde en la Escuela N° 108 de Gregorio de Laferrere. El alumno de 13 años fue hospitalizado. Se encuentra fuera de peligro. El atacante fue aprehendido e imputado por lesiones. El fiscal Pablo Insúa, a cargo de la investigación, dispuso la entrega a sus padres.

La Matanza: un alumno de 16 años apuñaló a otro de 13 en la escuela. La Escuela de Educación Secundaria N° 108 de La Matanza está ubicada en el barrio La Loma, Gregorio Laferrere. En el lugar se produjo el terrible episodio. el martes 4 de mayo de 2024 por la tarde cuando dos alumnos, de 13 y 16 años se pelearon a golpes de puños y el mayor de ellos sacó una navaja y finalmente apuñaló al más chico.

Personal del destacamento de Gregorio de Laferrere Sur de la Policía Bonaerense se dirigió a la escuela ubicada en la calle Chassaing y Marcos Paz, y entrevistó a Andrés Bestoso, director del establecimiento, para conocer más detalles de lo sucedido.

Bestoso señaló que momentos antes dos alumnos se habían tomado a puños. Y que durante la pelea el menor de ellos resultó con una herida de arma blanca en el abdomen. El menor fue asistido por profesores de la escuela que confeccionaron una camilla con material a mano y colocaron encima al estudiante herido. Luego, el menor fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Simplemente Evita junto a su padre.

Una vez en el centro de salud de La Matanza, en la guardia se curó al herido y se logró ponerlo fuera de peligro. La herida finalmente fue superficial. Ningún órgano vital fue afectado aunque quedó en observación.

El agresor de 16 años fue aprehendido recién por la noche. Tensión mediante, en la puerta del establecimiento, fue detenido. Rodeado por cuatro policías, fue trasladado a una comisaría, acompañado por su padre.

«Guacho atrevido», «Asesino de mierda» y «Te metiste con mi hija, hijo de puta», le gritaron al agresor mientras lo sacaban del colegio y lo escoltaban hasta el móvil policial.

A su vez, la madre de la víctima, manifestó que había advertido director del colegio sobre este alumno. «Tres veces vine a buscar al director para avisarle, hoy fue la última vez que le comenté del chabón este. Mirá lo que pasó. ¡Que salga el director y dé la cara!”, gritó la madre, enfurecida.

Otra madre ingresó a la escuela y comenzó a insultar a profesores y autoridades por el bullying en la misma escuela donde ocurrió el ataque:

«Esta es la Escuela 108. Apuñalaron a un pibe de 13 años. Diez veces vine a reclamar hijos de puta, adelante de mi hija. Y no sale, no sale el hijo de puta. ¡Que salga y dé la cara! Siete pibas la agarraron a mi hija, siete pibas. ¡Estoy podrida loco! Porque yo le dije que esto iba a pasar», aseguró esta segunda madre. Y en la misma línea, volvió a apuntar contra el director: “Es una vergüenza loco. No hace una mierda. ¿Sabés lo que me dijo el otro día? Lo tengo grabado… Si no te gusta la escuela, buscate otra”.

La investigación del hecho quedó en manos del doctor Pablo Antonio Insúa, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil de La Matanza, quien este miércoles dispuso la formación de la causa por lesiones y la entrega del imputado a sus padres.