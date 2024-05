Los-Amarillos-Libertarios-le-contestaron-a-Macri

A través de un comunicado de prensa, y luego del acto conjunto entre un sector del PRO y La Libertad Avanza, la senadora provincial y Presidenta del PRO Bonaerense, Daniela Reich, se corrió de su cargo como vicepresidenta primero de la legislatura y salió a responder.

Amarillos Libertarios. «En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el Gobierno Nacional. La realidad nos exige decir con claridad donde estamos parados. Hay sólo dos opciones reales o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos», dice el texto que firmaron los los legisladores del nuevo bloque PRO-Libertad, que no es otra cosa que el camino a la fusión.

Pero esa fusión, parte al PRO entre los que optan por la fusión y los lidera Patricia Bullrich y los que se oponen y están bajo el ala de Mauricio Macri.

Junto Patricia Bullrich se encolumna Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero), la senadora y presidenta del PRO Bonaerense Daniela Reich (esposa de Valenzuela); Juan Pablo Allan, actual Director Ejecutivo de ANMaC, dependiente del ministerio de Seguridad de la Nación; Lorena Petrovich, una bullrichista pura, y la diputada nacional Patricia Vázquez, Secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación. También la diputada provincial Abigail Gómez y dos ex intendentes amarillos: Javier Iguacel y Héctor Gay, de Capitán Sarmiento y Bahía Blanca.

En la Legislatura Bonaerense tienen cinco bancas en diputados y una en el senado que le darán vida PRO-Libertad, el nuevo espacio que articulará más con los bloques libertarios y Apertura Republicana.

En la cámara de diputados conformarán el nuevo espacio las diputadas Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti y el bahiense y Fernando Compagnoni. En el senado, hubo una sola fuga y será justamente la de Daniela Reich, presidenta del PRO bonaerense, a quien Mauricio Macri ordenó vaciarla de poder con renuncias masivas en el partido.

En Morón, la dirigenta Analía Zappulla lidera el bullrichismo y tiene su propio bloque conformado por Romina Fusco, María Traverso y Cecilia Solía con el nombre de PRO – La Fuerza del Cambio.

En Ituzaingó se conformó el Interbloque Pacto de Mayo con Gabriel Pozzuto (Juntos por el Cambio), Christian Lanaro (Bloque Pro) y Juan Larralde (LLA).

Pese a éste interbloque definidamente de cara a la fusión, Gabriel Pozzuto deberá resolver su posición ya que se presentó como hombre de Jorge Macri quién quedó parado del lado de Mauricio Macri.

En Hurlingham LLA aporta dos concejales: Roque Belizan y Claudia Serratti más el concejal bullrichista Julio Ramón Medina.

De esta manera se empieza perfilar en el oficialismo y sus aliados los que serán los armados territoriales de los libertarios amarillos sobre todo teniendo en cuenta que en 2025 habrá elecciones legislativas y en 2027 elecciones a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien La Libertad Avanza tuvo un fuerte golpe de urnas en las elecciones presidenciales, no se reflejó en las provincias (no tiene un solo gobernador) ni en los distritos (no tiene un solo intendente). Aunque en cada municipio pueda que tenga un concejal.

Pese a esa representación a partir de la cual armar, el hombre de la Provincia de Buenos Aires es Sebastián Pareja, hombre fuerte de Karina Milei, que deberá armar un coordinador por sección electoral. Esos coordinadores entrarán en contacto con los amarillos para darle forma, estructura y contenido a cada municipio.