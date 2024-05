La diputada nacional Mónica Macha dijo que en el «caso de (Fernando) Espinoza, mi primer sentir es apoyar a la víctima». Melody Rakauskas fue quién lo denunció por acoso. Y redobló la apuesta al decir: «Tengo miedo que me maten».

La diputada Macha sobre Espinoza. Ante el hecho, la Presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados indicó que en política, los abusos sexuales son un problema social, de salud pública y cultural. Y explicó: «El trauma se intensifica más si lo que viene después es un intento de silenciamiento de todo el proceso.»

Melody Rakauskas, la ex empleada de la secretaría privada del Municipio de La Matanza, denunció por abuso sexual al intendente Fernando Espinoza.«Para mí es importante este emblema que para muchas compañeras ya que es parte de un modo de reconocernos, que es el ‘yo sí te creo'», agregó Mónica Macha.

Sobre la denuncia de Melody Rakauskas, Macha expresó que «cuando hay situaciones de abuso y denuncias de abusos y violaciones, estamos tocando un tema que central en nuestra sociedad. Pocas veces fue puesto en el lugar de relieve que para mí tiene. Yo creo que la violación y los abusos son parte de una institución política en nuestras sociedades, con lo cual entiendo que es un problema social, político, de salud pública y cultural», dijo.

«En este contexto -añadió- tiene todas las complejidades que implica cuando aparece una denuncia, cuando sucede un hecho de estas características y que genera, obviamente, toda una discusión en la sociedad. A partir de mi militancia feminista, transfeminista, y por todo ese desarrollo en el que me fui encontrando y en el que fui creciendo también, mi primer sentir es apoyar a la víctima, porque entiendo que en esa instancia es muy fuerte para una persona tener que hacer una denuncia de estas características.»

«El trauma se intensifica si lo que viene después es un intento de silenciamiento de todo el proceso. Me pregunto cómo marcar una diferencia cuando una mujer hace una denuncia de estas características. Por eso, para mí es importante este emblema que para muchas compañeras ya es parte de un modo de reconocernos, que es el ‘yo sí te creo'», manifestó Macha.

Tras el procesamiento de Fernando Espinoza, Nuevo Encuentro publicó un comunicado pidiendo actos de justicia para los casos de abuso sexual. Y Macha lo explicó. «En principio, hay un proceso judicial en marcha y hay que ver qué es lo que se plantea desde esta institución. Para mí, un acto reparador también es salir con el comunicado de nuestro partido, Nuevo Encuentro. Eso también tiene que ver con un acompañamiento. Es cierto que todo el tiempo estamos con el ruido del principio de inocencia y demás, pero es un tema muy complejo.»

En una entrevista al Diario Perfil, Macha señaló que «(…) todos tomamos una posición, aunque todavía falte ese proceso judicial. Aunque también hay otros procesos, el cultural y el social, en donde las personas también toman posición. Entonces, ese es el posicionamiento que desde nuestro espacio político es el que intentamos expresar con el comunicado.»

La pregunta central es si Fernando Espinoza, ya procesado, debe continuar al frente de La Matanza o no. «Creo -dijo- Macha– que hay instancias en las que no me siento en condiciones de plantear qué es lo que tiene que hacer él. Yo, desde mi lugar, como feminista, como presidenta de la comisión, como parte de Nuevo Encuentro, y con un partido que desde su fundación hace 20 años es feminista, tomo esta posición, pero no me siento en condiciones de poder plantear una conclusión ni para un lado ni para el otro en ese sentido.»

«Yo puedo hablar por mí -continuó- y por mi organización sobre las actitudes o los modos en que cada cada espacio fue planteando una posición. La nuestra es retomar el diálogo con esas personas, porque es un tema muy sensible y que para mí es un tema político. Entonces, creo que en ese punto es importante que cada una de las personas que toman la decisión de expresarse lo puedan hacer directamente con su voz y yo no estar ni interpretando ni citando a otras personas», dijo en relaciones a las manifestaciones de actores del Poder Ejecutivo Provincial.

Por su parte, Melody Rakauskas señaló a La Nación+ que desde que hizo la denuncia están tratando de «ensuciar» la causa: «Trataron de estigmatizarme, trataron de desmentir mis hechos, aludiendo de que hablando de cosas de mí, que está muy lejos de la realidad que me ensuciaron, me ensuciaron mi imagen injustamente, todo para tratar de justificar por todos los medios que lo que hizo Fernando Espinoza había estado bien.»