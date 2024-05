- Anuncio -

El reconocido científico Adolfo Roitman llega a la Universidad Nacional de Hurlingham. El mimos es Doctor en literatura y pensamiento judío antiguo, antropólogo, rabino y profesor de historia.

El reconocido científico Adolfo Roitman llega a Hurlingham como parte de su visita al país donde dará solo 7 conferencias organizadas por el Instituto Universitario Abarbanel.

Una de las visitas será en la Universidad de Hurlingham donde disertará acerca de «Variantes textuales en el texto bíblico y sus implicaciones para el estudio de la historia y la teología».

Los interesados en participar en la jornada que tendrá lugar el viernes 10 de mayo de 11 a 13h en el Aula 010 del Edificio Trabajo Argentino deberán anotarse haciendo Click Aquí.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Roitman es, desde 1994, el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel desde donde impulsó la plataforma que muestra los manuscritos en línea para todo el mundo.

Entre sus libros publicados se destaca la edición de A Day At Qumran: The Dead Sea Sect and Its Scrolls, publicado por la editorial The Israel Museum, Jerusalén (1998).

Entre sus reconocimientos se destacan su nombramiento como Doctor Honoris Causa, por el Rocky Mountain College de Estados Unidos en 2005 y la Medalla de Oro concedida por la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, en México.

En el año 2017, obtuvo su segundo título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina