El dueño del local donde Abel Guzman asesinó a Gabriel Medina manifestó que tienen miedo ya que el homicida sigue prófugo. «No quiero abrir más, pero necesitamos trabajar», le dijo a la agencia Noticias Argentinas. Y agregó que tiene miedo y aunque tienen que trabajar no quiere abrir más el negocio.

Facundo Verdini quiere abrir en Parque Leloir si capturan al asesino de Gabriel Medina. Ya pasaron dos semanas del crimen de Gabriel Medina de un disparo en el cráneo. Fue el 20 de marzo de 2024. El asesino fue Abel Guzmán, aún prófugo. Y Facundo Verdini, dueño de la peluquería que lleva su nombre, señaló que espera la autorización de la justicia para abrir el local de Beruti al 3017, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo el dueño manifestó que ninguno de los empleados quiere volver a la peluquería. «Estamos todos asustados y buscándole la vuelta para ver cómo volvemos», aclaró.

«Hay varios de los chicos del staff que no quieren volver a esa peluquería, definitivamente, por el impacto de toda la situación. Por mi parte, me convencí de que no quiero abrir más, pero necesitamos trabajar y todos los del equipo necesitan seguir trabajando«, explicó Verdini y lanzó la hipótesis de mudarse Parque Leloir siempre y cuando detengan al asesino Abel Guzman, ya que vivía en Merlo y ahora se desconoce su paradero.

Según muestran los videos, Guzmán también intentó matar a Facundo Verdini que logró escapar y esconderse. Verdini está convencido. «Después de matar a Gabriel (Medina) vino a buscarme a mí. Todo fue impredecible, porque nadie en la peluquería le hizo nada a Abel para que reaccionara de esa manera».

Por otro lado, es muy sospechoso que le abrieran una ventana a Gabriel Guzmán para que saliera del local el día del homicidio y que en dos semanas no tuvieran pistas del hombre.

El prófugo, Abel Guzmán de 43 años nació en la provincia de Santiago del Estero. Tiene domicilio en la calle Agrelo del Municipio de Merlo. Desde hacía siete años trabajaba en el Salón de Belleza Verdini de Recoleta. Era colorista, igual que su víctima.

