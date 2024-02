- Anuncio -

Bajo la economía actual cualquier proyecto se hace impredecible y esto desacelera la inversión. Por otro lado, la inflación genera recesión y la recesión un economía en retroceso. Y, por último, Argentina hace diez años que no crece y mantenerse dentro del sistema es todo un logro. De esto y mucho más hablamos con el Ingeniero Ambiental Favio Gadea, Presidente de ACIPH (Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham).

Gadea de ACIPH: Faltan reglas claras, terminará diciendo el Presidente de la cámara ante el nuevo escenario económico que dibuja el presidente Javier Milei. Pero en esta entrevista realizada por Andrés Llinares, explica sus motivos.

«Es cierto que Argentina no crece desde hace diez años, pero también se produjo una caída y una cambio profundo con la pandemia, sobre todo en su fase de cuarentena. La economía arrojaba malos datos macroeconómico. Y la pandemia los profundizó. Para el comercio y la industria fue todo un desafío, y todo cambio para siempre», es la primera frase de Favio Gadea, Presidente de ACIPH.

Por su rol como Presidente de ACIPH, Favio Gadea está en permanente contacto con industriales, empresarios, comerciantes y profesionales, pero también a través de su firma, SEPA (Servicios Empresarios Profesionales de Argentina) que brinda consultoría en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

«¿En qué cambió el comercio? En primer lugar cerró el 30% durante la pandemia por un problema de pago alquileres. En Hurlingham la mayoría son propietarios, sobre todo los que están ubicados en el área central. Eso sostuvo en parte la actividad. Pero un tercio cerró y esa es una mala noticia para todos. Cuando un comercio cierra, el emprendedor quizás pierde su capacidad de inversión, los puestos de trabajo se esfuman, es un comprador mayorista de bienes de uso para vender que ya no participa del mercado y, por supuesto, deja de tributar. Todos pierden sin un comercio activo», describe Gadea lo que fue y es la herencia de la pandemia.

También describe la otra cara de la actividad, aquellos que por estar mejor posicionados lograron resistir, como fue el caso de los propietarios de locales.

«Y el que se mantuvo en la actividad, de un día para el otro, tuvo que dedicarse al comercio online porque no tuvo otra opción y así logró conservar parte de su estructura comercial. También con las modalidades de take away, o delivery. Pero todo fue muy repentino y forzado, traumatizando la economía. Cambiar la forma de trabajo requirió asesoramiento, herramientas, conocimiento que hasta entonces no se tenía. Así y todo, el comerciante, y también las industrias y empresas, se adaptaron rápidamente y logró sostenerse. Fue una cuestión de supervivencia en donde ACIPH estuvimos presente dando cursos sobre billeteras digitales, big data y redes sociales», narra Gadea y rescata el trabajo duro de aquellos años porque «llevamos una década sin crecer» por lo cual «sostenerse ya es un logro y demuestra la capacidad de liderazgo que tiene el comercio y la industria no en Hurlingham sino en todo el país».

La Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham representa 250 integrantes de la economía local entre empresarios, comerciantes, industriales y profesionales, e integra FEBA (Federación Económica de Buenos Aires) «que es una forma de estar actualizados y tener visibilidad y un acercamiento frente a los organismos de decisión de la Provincia de Buenos Aires».

Hurlingham es municipio desde el 28 de diciembre de 1994 y su primer intendente, Juan José Álvarez, asumió el 10 de diciembre 1995. Lo sucedió Luis Acuña, luego Juan Zabaleta y actualmente gobierna Damián Selci.

Entonces Gadea aclara: «lo nuestro es todo a pulmón, tenemos solvencia económica y las cuentas equilibradas, pero necesitamos hacer alianzas para promover la cámara, expandir los servicios y sumar actores de la vida económica del municipio» pero «nuestra posición es apartidaria y muchas veces hemos tenido problemas por no estar relacionados con un intendente de forma carnal.»

Pero aclara que «interactuamos con todos como ACIPH. Hubo diez exposiciones de Industria y Comercio en Hurlingham y nosotros participamos como organizadores de todas. Se hicieron en predios municipales excepto una que se hizo en Defensores de Hurlingham por disidencias. Y es todo costo pero se necesita apoyo estatal y una economía en crecimiento para formar conciencia de que la economía se la encara y construye» porque ese es el rol del «emprendedor», dirá Gadea y volverá más adelante a hablar de este punto con mayor soltura.

Entonces agrega: «muchas veces tenemos el impedimento de hacer eventos por ese límite, por ser apartidarios» porque «faltan recursos para hacer una movida y el municipio no colabora en algunas cosas que en realidad beneficia a todos. Pese a esto, estamos abiertos a la participación y la contribución de todos los espacios políticos y esperamos el respaldo y el reconocimiento del Estado Local como así los hacemos nosotros que colaboramos con otras instituciones, como comedores o entidades de bien público.»

La Cámara tracciona, se la puede seguir en las redes sociales y se ve el trabajo que realiza. También, atienden en horario comercial en su sede ubicada en Pedro de Mendoza 1284, en el área central de Hurlingham. En la sede realizan el «Impuesto al Sello» que lleva cada contrato y brindan charlas, talleres y cursos.

«¿Cuál es el beneficio de agruparse?», piensa Gadea y de inmediato responde: «Relacionarse con gente que habla el mismo idioma, tiene los mismos problemas y por lo tanto puede encontrar una solución común o individual a metros de su comercio, de su empresa, de su industria. Incluso el socio al relacionarse puede lograr comprar mejor. También agregamos conocimiento y actualizaciones para dinamizar la economía actual. Se participa de los cursos que se hacen entre abril y octubre. Hay un salón para realizar eventos sociales, profesionales o comerciales. El comerciante y el industrial están muy solos en su desarrollo y no tienen contacto con problemáticas similares y por los tanto soluciones similares. Un comerciante o un industrial en la cámara, en ACIPH, recoge experiencia. Esto lo trae la asociación de pares y ese es nuestro rol».

Sin embargo, incluso visto el trabajo que realiza ACIPH, considera que «el empresario está menospreciado, descalificado y no está aprovechado. Vivimos dentro de un paradigma donde el empresario es un explotador, formador de precios y especulador entre otras cosas. Y eso es envidia, porque los emprendedores son los que se diferencian de los que no quieren emprender», lanza de golpe.

-¿Quién hizo eso? – le pregunta Anticipos. Y entonces enumera.

–«La política, el sindicalismo y la famosa lucha de capital y trabajo nos puso en ese lugar y nosotros no supimos como re simbolizar nuestro rol».

Y acto seguido cuenta su experiencia personal: «Yo fui empleado durante 20 años. Soy mecánico de avión y sé lo que es estar bajo relación de dependencia. Pero me superé y me fui. Y con esa partida quemé las naves. Después de 20 años renuncié, no cobré un centavo de indemnización, y emprendí la construcción de esta empresa que hoy tiene 35 personas trabajando. Y personas de estas características hay miles en el país y no tienen ningún reconocimiento».

-¿Cómo nace una empresa?

-Uno primero es emprendedor y luego se va desarrollando hasta llegar a ser un empresario. En base al desarrollo vas agregando gente, gente que colabora con tu trabajo, que te asesora, que te respalda y así llegas a 35 personas o más de lo que uno genera. Sin embargo, estamos subvaluados, menospreciados.

Sobre el actual intendente Damián Selci, opina con prudencia porque «recién arranca». Pero señala que el sector «no tuvo suerte con los intendentes» porque «se han mirado mucho el ombligo. Han trabajado mucho para la política y para ellos. También porque no estaban vinculados con la política provincial y nacional y por lo tanto no pudieron traer inversiones públicas al municipio» dice pero admite que la construcción en altura «va a ayudar al comercio pero dentro de unos años, no es inmediato.»

Para Gadea, «Hurlingham viene mal desde el proyecto de cloacas de Juan Carlos Rousselot. Hurlingham era parte de Morón y Morón no firmó bajo la gestión de Juan Carlos Rousselot la ampliación de la red cloacal y de agua corriente con la empresa Aguas Argentinas que al estatizarse nuevamente se denominó AySA. Eso produjo una gran postergación del desarrollo y el crecimiento. Recién ahora, con las ampliaciones que se han firmado y construido de agua corriente y cloacas, y la aprobación de un Código de Ordenamiento Urbano después de 20 años, se comienzan a construir edificios.»

Y vuelve sobre el tema de manera más cautelosa. «Con la construcción en altura se densifica, aumenta la demanda y se potencia el comercio. Pero estamos en el inicio. Dentro de cuatro a cinco años se va a notar el cambio porque se agrega que hoy, ¿quién tiene el dinero para comprar un departamento de 80 mil dólares?.»

Sobre el intendente Damián Selci dice que «invita a la cámara a participar de actividades institucionales» y aclara que tienen «relación con la mayoría de los concejales, con el Presidente del Concejo Deliberante, Miguel Ángel Quintero» lo que nos deja satisfechos porque se toman «decisiones que afectan al comercio y la industria» y así «al menos nos tienen informados sea para bien o para mal y escuchan nuestra opinión y en ocasiones cambian los proyectos».

-¿Pero qué espera el sector de Damián Selci?: «Que haga lo que prometió para todo Hurlingham y para el sector. Cuando estuvo en la cámara exponiendo en octubre de 2023, luego de que vinieran los otros candidatos, dijo que iba a desarrollar y embellecer Hurlingham y que se iba a vivir mejor y más seguros. Eso le prometió a los comerciantes e industriales aquel día. Nosotros le plantemos el problema de la seguridad y la venta ambulante en el área central y dijo que iba a darnos soluciones y agregó que potenciaría el desarrollo de un corredor gastronómico en Boulevard O´Brien».

«Pero -sigue Gadea–, ahora vino el aumento de tasas y Hurlingham tiene la Tasa de Seguridad e Higiene más cara de la región y hay muchas empresas que se van del distrito por ese motivo. Nosotros venimos haciendo este planteo desde hace año y la respuesta siempre es la misma: vos decime de dónde saco el dinero para compensar la TISH y lo hago. Pero eso lo tiene que desarrollar quien ocupa la administración pública. Nosotros no. Al menos que retribuyan las tasas en obras, en asfalto y seguridad en función de lo que pagamos. Que no se vaya todo en sueldos», dice y continúa: «durante el período que estuvo Damián Selci cuando se fue (Juan) Zabaleta (al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) se vio un cambio pero era otra época porque el intendente tenía el apoyo de La Nación. Vamos a ver ahora. Habrá que esperar. Recién asumió».

Sobre el capítulo nacional, obviamente que Gadea tiene opinión.

«Este nuevo gobierno no definió nada sobre qué va a ser con el sector productivo. Nada hasta el momento. ¿Vamos a fortalecer el mercado interno? ¿Vamos a abrir las importaciones indiscriminadamente? No sabemos. Ahora quieren imponer un arancel a la exportación, algo que nadie pensó ni escuchó. A las exportaciones de productos industriales de un 15%. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a liberar todo? En los países por llamarlos de alguna manera ‘liberales’ son totalmente proteccionistas. Vayamos a venderle carne a los europeos todas las las restricciones y exigencias que tienen. Y uno escucha que Argentina es un país cerrado. ¿Y los países centrales? ¿Tenemos que venderle la materia prima y ellos nos devuelven la mano factura? Ninguno de estos puntos deja en claro el DNU (70/2024) ni la Ley Ómnibus y sobre estos puntos es que la Federación Económica de Buenos Aires y la Unión Industrial Argentina están resistentes», analiza el titular de ACIPH.

Pero acuerda con la Reforma Laboral. «Eso está bien. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos clientes que la empresa no está tomando gente por la industria del juicio. Un trabajador miente, hace juicio y los jueces le dan la razón. Muchos empresarios trabajan en planta para no contratar más gente. Con estas reglas de juego no se puede competir en el mundo. Los derechos de trabajador son válidos. Pero cuando apareció uno que genera problemas, no tenes escapatoria. Y todo porque para la justicia es un desprotegido en términos de relación de fuerza. Por estas cosas no toma gente el empresario. No son todos, desde ya, es una minoría, pero esa minoría puede estropear por años a una empresa. Faltan reglas claras y más que claras justas».

