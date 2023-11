- Publicidad -

Hurlingham tiene su libro de historia de la mano del periodista Rody Rodríguez. Desde Diario Anticipos estuvimos en su presentación que contó la participación de reconocidos referentes de Hurlingham del mundo de la cultura, el deporte y la política.

Hurlingham tiene su libro de historia bajo el nombre «Hurlingham desde el comienzo, del Paso Morales y la primera planificación urbana en 1857 al Hurlingham de 1982, la Guerra de Malvinas y el nacimiento de Sumo».

En diálogo con Diario Anticipos, Rody Rodríguez afirmó: «Siempre tuve las ganas de hacer la recopilación histórica de Hurlingham porque hay poco material, el último libro lo había hecho, una recopilación, Pluga con «El Progreso» hace como 30 años y me parecía que faltaba».

Respecto al material que hace al libro, el periodista señaló: «Yo recibía mucho material de historia de Hurlingham y tenía ganas de hacerlo así, como uan especie de trabajo periodístico, como una compilación de notas periodísticas, aca hay gente conocida y querido que dice que es un libro de historia pero es eso, una recopilacion de notas periodisticas».

- SUSCRIBITE GRATIS -

De la recopilación, participaron de muchas formas. «No puedo hacer la lista de los agradecimientos porque todos fueron aportando cosas. El que no me daba uan foto me daba un dato, me traía un recuerdo, a veces pedía a colegas mios, Alfredo Sayus, Andrés Llinares, Javier Romero, gente que tenia material que me fue facilitando, Eduardo Fortunato de la revista CasaxCasa, todos fueron muy generosos con eso».

Respecto a los periodos que abarca la investigación, Rody detalló: «Desde el arranque de lo que para mi es Hurlingham, que es cuando se hace la primera planificación urbana en 1857 y un poco antes también hasta 1983».

Si bien Hurlingham tiene su fecha el 28 de diciembre que es cuando se conmemora el dia de la partición del municipio, el periodista opinó: «Se cumplen 30 años el año que viene, tenés 160 años de historia atras que tene que rescatar y creo que por eso insisto con la fecha esa».

El libro abarca la historia de los clubes, de los primeros colegios, los artistas que hicieron a la cultura de Hurlingham, los movimientos culturales y «de qué manera se entretenía Hurlingham en cada año».

Sinopsis

Hurlingham no tiene un fundador y muchos creen que ni siquiera tiene una fecha clara de fundación. En la actualidad el «Día de Hurlingham» es el 28 de diciembre porque ese día, en 1994, se aprobó la ley que creó el Municipio de Hurlingham, pero ese conjunto de barrios que hoy conforman el distrito tienen una historia extensa e intensa que antecede el hecho trascendente, pero burocrático al fin, de su transformación en municipio.

Una historia que se remonta al reparto de «suertes» de Juan de Garay en 1582 y pasa por los finales del 1700 cuando a esta zona ya se la conocía como Paso Morales.

En este libro se desarrolla un recorrido pormenorizado que va desde la primera planificación urbana de lo que hoy es Hurlingham en 1857; la llegada de las distintas corrientes migratorias; la creación del Hurlingham Club que le da nombre a la ciudad; la influencia del tren; la historia del movimiento autonomista; la semblanza de los pioneros del pueblo y cómo vivió Hurlingham grandes acontecimientos del siglo XX en la Argentina: las revoluciones radicales, la década infame, el nacimiento del peronismo, los tiempos de la Libertadora, el regreso de Perón, el horror de la dictadura hasta la guerra de Malvinas.

Aquí se da respuesta a las habituales preguntas: ¿cómo surgieron William Morris, Villa Tesei y otros barrios? y se cuenta la historia de lugares emblemáticos como la ex Escuela 10, el Cosmopolita; el «hospitalito», el Banco de Hurlingham, el Echeverría, los primeros clu-bes, las sociedades de fomento, los gremios, el INTA, el desenvolvimiento de la prensa local, el desarrollo industrial, la historia de las grandes fábricas y hay un repaso de los movimientos culturales de cada década hasta el nacimiento de SUMO en 1982.

Para conseguir el libro, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales del autor o en las librerías de la localidad.