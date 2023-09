- Publicidad -

Una delegación de más de 300 vecinos de Morón representaron al municipio en las finales de los Juegos Bonaerenses que se realizaron en Mar del Plata.

Más de 300 vecinos de Morón participaron de este evento que duró cinco días y trajeron en total 20 medallas.

La competencia estuvo dividida en cuatro categorías generales: juveniles (hasta 18 años), universitarios, personas mayores (a partir de 60 años) y personas con discapacidad (PCD).

Morón tuvo representación en: ajedrez, atletismo, básquet 3×3, beach voley, fútbol tenis, gimnasia artística, handball, hockey, judo, mus, natación, patín, robótica, tenis, tenis de mesa, taekwondo, tejo y voley.

En el ámbito cultural, Morón participó en literatura, malambo, narración oral, objeto artístico tridimensional, plato principal, rock, solista vocal y teatro.

¿Qué categorías fueron las ganadoras?

De las 20 medallas, 5 fueron de oro, 9 de plata y 6 de bronce.

El primer lugar se obtuvo en atletismo 1500 metros libres femenino sub 18, natación 50 metros espalda PCD femenino para mayores de 17 años, 100 metros con vallas masculino sub 14, judo femenino sub 14 y handball masculino sub 18.

Las medallas de segundo lugar se obtuvieron en básquet 3×3 femenino universitario, judo masculino sub 14, judo femenino sub 14, salto en alto masculino sub 18, lanzamiento de bala PCD femenino sub 15, atletismo 100 metros libres PCD femenino para mayores de 16 años, patín femenino sub 13, salto en largo PCD femenino para mayores de 16 años y objeto tridimensional universitario.

Las de bronce fueron para natación 25 metros libres PCD masculino sub 14, atletismo posta 5×80 femenino sub 14, lanzamiento de clava PCD femenino para mayores de 16 años, voley femenino sub 15, natación 50 metros espalda PCD masculino para mayores de 17 años y judo femenino sub 14.

Morón se colocó en la sexta ubicación detrás de La Matanza (5), Moreno (6), Merlo (12), Tres de Febrero (17) y Hurlingham (35).