Ante la falta de conceptualización de recetas económicas, el equipo que rodea a Patricia Bullrich colocó al frente de la campaña al economista Carlos Melconian. Con una publicista de por medio, Patricia Bullrich pretende relanzar su estrategia de comunicación electoral ya que las encuestas señalan que no suman los votos larretistas.

Juntos reemplazó a Bullrich por Melconian. Con este giro, la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio busca compensar la presencia de Javier Milei y Sergio Massa en las redes sociales. Federica Suárez Santiago, especialista en contenidos audiovisuales, es la nueva Directora de Comunicación de su campaña. Pero si bien sumo a Melconian como vocero y cambio su equipo de comunicación que ahora dirige Federica Suárez Santiago, el problema de Patricia Bullrich es cerrar una idea de manera coherente.

A su vez, no tiene defensores de su espacio. Cuando salió a hablar del blindaje, Patricia Bullrich sufrió críticas de Horacio Rodríguez Larreta, que dejó en claro que no hará campaña junto a Bullrich, y también de Miguel Angel Pichetto.

Esta interna que no puede resorver Juntos para el Cambio repercutirá en distritos que en teniendo chances han bajado la intención de votos en favor de Javier Milei.

Por caso en Morón, en donde el candidato más votado resultó ser el larretista Leandro Ugartemendia, con el apoyo del ex intendente Ramiro Tagliaferro, si la tendencia sigue este camino, bajará la cantidad de votos que obtuvo en las PASO y no logrará sumar los votos que decatan desde Patricia Bullrich.

El escrutinio definitivo no es gran noticia excepto porque confirma los votos en blanco. La semana pasada se dio a conocer y como dato mayor es la cantidad de votantes: 72,49%. Quiere decir entonces que el 27,51 del electorado no se acercó a las urnas. Y esto no impide que vote en las Elecciones Generrales. Por lo cual, la inestabilidad del voto es enorme.

Al ser Lucas Ghi (Unión por la Patria) el candidato más votado con 63.254 votos (31,38%) también es el que tiene más chances de ganar, sobre todo visto y considernando la interna de Juntos para el Cambio.

El el segundo en la opciones fue el empresario Ariel Diwan de La Libertad Avanza. Sacó 40.503 votos lo que representa un 20,09%. Es una exceso de votos para una fuerza que por primera vez se presenta en el distrito.

Y como tercer candidato más votado quedó Leandro Ugartemendia, vencedor en la interna de Juntos por el Cambio, con 33.783 votos (16,76%), superó su rival, Analía Zappulla quedó segunda por centésimas. Sacó 32.690 (16,22%). En total, 1.093 sufragios entre uno y otro.

La ventatja de Juntos parar el Cambio es que es la fuerza más votada, pero sin embargo, contrariamente a lo que suele ocurrir es que justamente la candidata a Presidente, Patricia Bullrich, es la que está erosinando la intención de votos a los candidatos a intendente.

Juntos por el Cambio reemplazó a Bullrich por Melconian

Ayer, Bullrich, dijo en Todo Noticias que su futuro gobierno tendrá «una filosofía muy interesante» (sin explicar cual). «Es algo holístico, algo integral, para que los argentinos pasen del llanto a la alegría», remató para escuchar de parte del periodista «no entiendo». Con este tipo de frases piensa retener su electorado y el de Horacio Rodríguez Larreta, que está migrando hacia Javier Milei en un continum del proceso interno.

Nuevamente hubo un error en Juntos para el Cambio por falta de liderazgo. No debieron realizar una PASO con dos candidatos, porque ahora, los seguidores de Rodríguez Larreta, no sienten la obligación de votar a Patricia Bullrich. Pero si no hacían una PASO con dos candidatos, tenían muchas chances de ocupar el tercer lugar. Paradojas de un nombre que no responde a la demanda. Para el elector propio pero volátil, Juntos para el Cambio ya no es capaz de cambiar algo, y ahí es cuando Javier Milei obtiene la mayoría.

Esa mayoría se amplía diariemente de a décimas, pero las últimas encuestas así lo confirman. El panorma es malo para Juntos para el Cambio que a este ritmo no llega al balotaje y pierde la mayoría de las intendencias en las que la «fuerza política», no el candidato obtuvo mayoría.

Quedan menos de sesenta días y sin embargo mucho por hacer antes de que se den las elecciones definitivas para intendentes y gobernadores.