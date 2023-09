- Publicidad -

Ramos Mejía o Villa Sarmiento fueron el lugar obligado para todo el oeste. Se podía tomar algo, ira bailar o salir de gira por los bares. Los numerosos lugares se encontraban sobre la avenida Segunda Rivadavia o la Avenida Gaona, algo que también sucede también en la actualidad.

Los boliches de Ramos y Villa Sarmiento (1970 y 1980). Oscar Carabelli, uno de los de los dueños de Juan de los Palotes, contó: «contaba: «Comenzamos con el boliche en 1974 hasta 1996. En sus dos primeros años solo se podía ir en pareja. Esto resulto un éxito. Hasta que decidimos abrir bailes los domingos a la tarde, es decir una matinée. En la cual no era necesaria ir ya acompañados empezó a correr la bolilla y comenzaron a copiarse otros boliches de la zona ese furor llego a llevar 15000 personas de todos lados, fue cuando comenzó la movida en Ramos Mejía realmente. Cómo funcionó con tanto éxito se convirtió luego en algo común, donde se podía ir a bailar sin estar acompañado».

También pasaron artistas por Juan de los Palotes que tenía 150 tarjeteros y tiraba diez mil tarjetas por semana.

La previa era en el pub Christopher ubicado en la esquina de Necochea y Rivadavia bien temprano para meterse en la noche apaciguado por alguna bebida espirituosa o un trago. Y en ocasiones alguién lograba tener una tarjeta VIP con la cual podía saltearse la fila pero no el pago.

La vida nocturna estaba dominada por un solo boliche. Crash estuvo ubicado en Gaona 431. Abrió abrió sus puertas en 1974. Su interior estaba diseñado con un concepto vanguardista para la época. En la planta baja estaba la pista central en ambos lados se encontraban las barras, donde se podía tomar por cuatro australes en 1987 un trago o una gaseosa. Por escaleras de espiral se accedía al primer piso, donde había otras dos pistas y por último a una planta con sillones, donde estaban los reservados. La capacidad colmada era de 1700 personas. Hubo recitales de Virus y renombrados artistas del momento. En Crash se filmó «Subí Que Te Llevo», un film con Sandro.

La noche de Gaona era impresionante, triple fila de autos. Crash se tuvo que agiornar. Cuando Pinar de Rocha reabrió sus puertas en 1983 lo hizo sin cobrar entrada. Allí empezó acaparar mucho público. Y la movida de Pinar fue tan buena que Crash cerró sus puertas en 1994.

Pinar de Rocha, ubicado en Segunda Rivadavia 17401, Villa Sarmiento, Morón, nació en 1967. Y continúa abriendo sus puertas en la actualidad.

For Export era de Roberto Braga y con el correr de los tiempos llamó Moon. Se encontraba sobre la Avenida Gaona al 2800. Por fuera era de color rosado, con un ascensor exterior. El interior tenía muchos desniveles con una amplia barra. Me caí muchas veces pero eso no importaba porque el tiempo en aquel entonces pasaba por otro lugar.