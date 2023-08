- Publicidad -

El 13 de agosto, Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, tendrá su batalla final al enfrentar en las PASO a una coalición de agrupaciones que lidera Damián Selci.

Zabaleta: desde el randazzismo a la pelea con los K ¿Qué ocurrió para que sea uno de los pocos distritos de la Provincia de Buenos Aires en los que hay paso dentro de Unión por la Patria? Juan Zabaleta sigue cargando la cruz de la «traición» de 2017, donde acompañó hasta las PASO a Florencia Randazzo, para luego dejarlo ante los pésimos resultados y volver al kirchnerismo camino a la elección general en que Cristina logró solo una banca a senadora nacional.

Este es el hecho que no le perdonan a Juan Zabaleta dentro del buró político del kirchnerismo. Más si se considera que gracias al campamento cristinista logró ganar la intendencia de Hurlingham. Ahora debe revalidar los títulos frente a la juventud del distrito y lo agarran con el desgaste de ocho años de gestión, el cuestionamiento de su insistencia en pejotizar cualquier proyecto lo que lo convierte en excluyente y una gestión que no le ha terminado de dar vida a un nuevo Hurligham, excepto por las decenas de edificio en altura que construye el sector privada gracias a las vías de excepción.

De los 96 meses que duran dos mandatos a intendente, Juan Zabaleta optó por dejar el municipio para asumir por 14 meses el Ministerio de Desarrollo Social. No salió bien parado a causa de la presión de los Movimientos Sociales pero dejó un mensaje claro por el cual los sectores populares no lo van a olvidar: «La crisis no se resuelven con planes sociales».

La frase, más afin a Juntos porr el Cambio, chocó con los Movimientos Sociales. Y acto seguido dejó el ministerio para volver a Hurlingham y asumir como intendente. Meses después, desconoció a Alberto Fernández al señalar que jamás «existió el albertismo», lo que no importa mucho a la dirigencia a cuatro meses de que el Presidente de la Nación deje el mandato.

Ahora, intenta revalidar los titulos después de 14 meses de ausencia, de que su oponente Damián Selci gobernó en su ausencia y ahora camino Hurlingham los siete días de la semana y sin que Zabaleta pueda mostrar una obra de embargadura a pesar de que su viejo socio, Gabriel Katopodis, es el Ministro de Obras Púbicas de la Nación.

La suerte esta echada y el 13 de agosto se definirá el proyecto a futuro entre Juan Zabaleta y Damián Selci.