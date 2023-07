- Publicidad -

Luego de pelear contra el kirchnerismo de la mano de Florencio Randazzo en las PASO 2017, darse vuelta y volver al kirchnerismo para las generales de ese año, Juan Zabaleta resurgió cuando su amigo, Alberto Fernández, fue elegido por Cristina Kirchner como candidato a Presidente de la Nación en una fórmula multipartidaria.

Apa, rápido el giro de Zabaleta: El albertismo nunca existió.

A partir de aquel 2019 en que un sábado por la mañana la senadora nacional Cristina Fernández sorprendió a propio y extraños, los intendentes, cuatro años atrás sin rumbo y divididos, nucleados en el Grupo Esmeralda y el Grupo Fénix, comenzaron a rodear a Alberto Fernández, para saltar por encima a quién sería el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lograr un «amigo Presidente» para que las obras fluyan hacia los municipios del conurbano.

Lo lograron. Entre ellos Gabriel Katopodis como Ministros de Obras Públicas de la Nación y también Juan Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Pero Zabaleta lo vio claro. El Gobierno de Alberto Fernández objetivamente fracasa, aunque el análisis es subjetivo. Para el común de la gente, la inflación es abrumadora, el poder adquisitivo baja todos los días y a ello se suman los problemas habituales que jamás se resuelven como los de inseguridad.

Así que de buenas a primeras, y luego de 16 meses, Juan Zabaleta dejó el Ministerio de Desarrollo Social y se volvió al Municipio de Hurlingham. Para entonces La Cámpora de la mano de Damián Selci había dado vuelta todo: logo, marca, slogan, actividades y los más importantes, la inversión: 7 kilómetros de la avenida Vergara a nuevo y un Hospital para la Tercera Edad a nuevo.

Frente a esto, molesto, Zabaleta salió a aclarar a través de Infobae su posición.

-¿A usted, en ese sentido, le hubiese gustado que el Presidente se haya independizado del kirchnerismo? En la crisis de las renuncias de septiembre del 2021 por parte de ese sector, parte del albertismo le decía a Fernández que era momento de independizarse.

-No existe el albertismo.

-Bueno, hubo un intento al menos.

-No existió nunca, no existe, no existe. Siempre todos entendíamos que la base para gobernar, y fundamentalmente para encarar un proceso electoral, era la unidad. Siempre se entendió eso. Por supuesto, en algunos casos pudo haber fallado. En esta elección se encontró una síntesis.

Bien, Sergio Massa es la síntesis de la unidad para Juan Zabaleta, quién hábilmente ya dejó atrás a Alberto Fernández. Y vuelve a la carrera electoral ya que deberá enfrentar a La Cámpora el 13 de agosto. Sí, finalmente, lo que nunca quiso se dará el próximo mes cuando rivalice en las Paso de Unidos por la Patria contra Damián Selci por la candidatura a intendente.

¿De quién tiene el apoyo? De ningún dirigente nacional de peso. Poro otro lado a Damián Selci lo respalda Máximo Kirchner. Va a ser un campaña furiosa en medio de un debate muy fuerte sobre qué proyecto necesita Hurlingham.