La despedida al vecino de Morón fallecido en la cancha de River. Marcelo Serrano fue a la cancha del Millonario el sábado por la tarde para disfrutar del partido con su hija, pero cayó de una tribuna y murió en el acto.

La despedida al vecino de Morón fallecido en la cancha de River. Tanto desde la filial de River de Morón, como su familia y allegados lo despidieron en redes con emotivas palabras.

La primera en tomar la posta fue su hija Mia Serrano de 15 años, que aclaró que su padre «no se suicidó», ya que había sido una de las primeras versiones que habían dado y expresó: «Te me fuiste para siempre papito. La gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es. Toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo».

Desde la filial de Morón, escribieron: «Queremos expresar nuestro mas sentido pesame para la Familia,amigos y seres queridos de Pablo Serrano Hincha , Socio y amigo de River Plate . Queremos mandar un Fuerte abrazo y solidarizarnos con todos los amigos de su agrupación @lospibesdel20 de Morón estamos a su disposicion para lo que necesiten».

Desde el Club Atlético River Plate declararon duelo y colocaron la bandera a media asta.