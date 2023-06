- Publicidad -

Este fin de semana habrá una jornada en Hurlingham para recordar a Laura Iglesias, una trabajadora social asesinada hace diez años. El encuentro será este sábado con diversas intervenciones.

¿Cómo será la jornada en Hurlingham? En primer lugar se descubrirá una placa recordatoria, luego se proyectará el documental «Laura Iglesias, sublevación» y para finalizar habrá una intervención artística a cargo de Les Merequetengues.

El encuentro será a partir de las 16:00 en el Espacio de la Memoria ubicado en Tte. Gral. Ricchieri 1250 esquina Isabel la Católica.

La hermana de Laura Iglesias hizo un emotivo descargo en las redes sociales donde planteó: «Las circunstancias de su muerte son tan terribles que generan un enorme repudio y la necesidad de justicia».

Para recordarla, señaló: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Y de esas personas era Laura. Siempre fue muy sencilla en su presentación y tenía una mirada clara y franca. Se destacaba su escucha desprejuiciada y empática, que generaba prontamente una confianza fuera de lo común.«

Asimismo definió su posicionamiento en la vida como «de lucha contra la desigualdad, la violencia institucional, familiar y de género. También era una ferviente discutidora, creía en la palabra, para contraponer puntos de vista, para generar reflexión, para convencer. Así la recuerdan sus compañeras del PLB, en las asambleas de ATE, en las del Colegio de Trabajadores Sociales; buscando estrategias de lucha por mejores condiciones laborales».

A nivel familiar señalaron que «Laura supo abrazar, comprender, perdonar, cobijar y luchar. Para mí, más que una hermana, era mi mejor amiga. En Hurlingham, nos poníamos de acuerdo y cada una salía de su casa hasta encontrarnos y hacer la caminata mientras compartíamos confidencias, apoyándonos la una a la otra».

«Una vez conversamos sobre qué haríamos si fuésemos atacadas sexualmente y coincidimos en que si no lográbamos zafar, nos bancaríamos la violencia antes que exponernos a perder la vida, que ya éramos mujeres grandes y podríamos sobreponernos», continuó

En otro de los párrafos, relató un momento estremecedor: una charla previa a su femicidio. «Hablé con Laura sobre una cuestión que la tenía preocupada, por la que ya me había llamado varias veces, y cuando le dije que se tranquilizara, que ya estaba resuelto ese tema ella me dijo que era otra cosa la que la tenía mal, que era algo gordo pero que en ese momento no me lo podía contar, pero que lo iba a hacer…».

«El miércoles le enviaba mensajitos y no respondía, y luego tampoco a mi llamado… Era tarde. Ya había sido violada y asesinada.», finalizó.