Denuncian a motociclista que circula por las calles de Hurlingham persiguiendo y acosando mujeres. Ya fueron varias las denunciantes que escracharon a esta persona en redes sociales.

Denuncian a motociclista. Una vecina, denunció en Facebook que vivió «la experiencia más asquerosa, angustiante de mi vida. Este tipo que anda por Hurlingham persiguiendo, diciendo guarangadas, abusando, manoseando a mujeres».

«Se acercó a mi cuando iba caminando por la calle a las 10:30/45 de la mañana», escribió la joven y relató que este hombre le dijo grosrías y amenazó: «(dijo) Que no me iban a reconocer… Intentó manosearme pero gracias a Dios apareció una pareja caminando y se fue».

«No soy a la primera que le pasa esto ya son un montón de casos, yo llame al 911 vino la policia y su respuesta me dejo peor que el abusador. Lamentablemente «es solo un abuso callejero» , no lo podemos agarrar», explicó.

Sin embargo, le pidieron sus datos y le afirmaron: «si lo agarramos te llamamos y así haces la denuncia formal, si son varias las denunciantes va a tener antecedentes y si lo vuelve a hacer o viola o mata, ahí con suerte queda preso… Al 911 llamaste vos y 3 mujeres más, una atrás de la otra. Eso te deja con más impotencia, saber que el tipo puede hacer lo que quiera, total no le hacen nada por que es una» tocadita»», continuó.

«No me interesa la política, no me interesa quien esté en este municipio solo me interesa poder salir a la calle sin ser abusada por el solo hecho de llevar puesta una calza, quiero poder salir sin miedo con mis hijos a caminar. Hasta cuando van a seguir mirando para otro lado Municipalidad de Hurlingham» y apuntó: «Señor intendente Juan Zabaleta no se entera de los llamados al 911″.



«¿Hay que esperar a que la «tocadita» pase a mayores?. Yo soy grande y me puedo defender, pero hay muchas chicas que se van de los colegios solas y estan indefensas», finalizó.