Desde el Círculo de Veterinarios de Hurlingham denuncian violencia contra veterinaria. Según señalaron, un miembro de la agrupación «es víctima de la impunidad de alguien que, detrás de un dispositivo, hace un descargo violento, falaz y lleno de insultos».

Denuncian violencia contra veterinaria de Hurlingham con el fin de «dañar el buen nombre de una profesional», expresaron desde el Círculo.

La víctima fue la doctora Valeria Salvastano a quien un usuario en redes sociales acusó de matar a su pequeño gato, además de acusarla de mentirosa y materialista.

«Valeria C. Savastano terminó matándolo, llegó vivo con una obstrucción y no podia hacer pis, tenía reacción, caminando y me lo mandó con gotitas, no le hizo placa, análisis, nada, no le puso un suero, nada. Me dijo mañana si no hace le pongo una sonda, pero obvio me arrancó la cabeza al cobrarme que era lo único que el preocupaba», escribieron en un descargo de Facebook.

«Lo mataste«, le apuntaron a Savastano a la vez que la definieron como una «mentirosa materialista».

Desde el Círculo de Veterinarios señalaron: «No avalamos este tipo de descargos en redes sociales donde lo único que se logra es viralizar un mensaje de odio, con información sesgada y donde nunca existe un pedido de disculpas».

«En este caso la persona denunciante se jacta de saber de procesos por ser “rescatista”, no pretendemos minimizar su labor pero los y las profesionales de Hurlingham ejercen hace muchos años habilitados por sus matrículas que lograron a base de estudio y esfuerzo», continuaron los profesionales en su descargo.

Por último instaron al denunciante a «eliminar dicho “escrache” y comunicar que ya se ha procedido a tomar acciones legales».» y le pidieron a la comunidad «repensar la manera en que creemos que hacemos justicia, sin tener en cuenta el daño que producimos».