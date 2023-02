- Publicidad -

Desde la Coordinación General de Inspecciones de Comercio e Industria clausuraron un campo nudista ubicado en la calle Gral. Savio al 3.451 en la localidad de Francisco Álvarez.

¿Por qué clausuraron un campo nudista? El espacio que se hacia llamar la «Pequeña Ibiza», no contaba las medidas de seguridad reglamentarias ni la habilitación municipal permitida.

En la quinta ofrecían alojamiento con servicios de restaurante, piscina, venta de bebidas alcohólicas y un lugar llamado “Hangar Disco”, que se utilizaba como pista de baile.

Al momento de la inspección había aproximadamente 40 vehículos y más de 60 personas en el lugar.

Según vecinos de la propiedad, el lugar era propicio para el intercambio de parejas y fiestas swinger. Muchas de ellas se promocionaban como «Sex Party» y duraban hasta las 5 de la mañana aproximadamente.

A través de sus redes sociales, desde el espacio aclararon: «Varios Solos me consultan si ya no pueden concurrir a Palos Verdes, solo se cerro el grupo para Solos no el acceso al Predio«.

