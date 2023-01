- Publicidad -

El ilustrador nacido en Ituzaingó, que al cumplir un año se mudo junto a su familia a Castelar, fue preseleccionado para participar de los premios Oscar que anualmente otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Su cortometraje animado Pasajero fue incluido en la categorías mejor película internacional en la sección cortometraje animado.

Juan Pablo Zaramella: de Castelar a los Oscar 2023. Zaramella participará en cortometraje animado con Pasajero y aspira a integrar e grupo de cinco nominados de los mejores del año 2022. Las nominaciones se oficializarán el 24 de enero y la ceremonia se llevará a cabo el 27 de marzo.

Acá podés ver el trailer del cortometraje:

Junto a «Pasajero» se encuentran seleccionados «Black Slide»; «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse»; «The Debutante»; «The Flying Sailor»; «The Garbage Man»; «Ice Merchants; It’s Nice in Here»; «More than I Want to Remember»; «My Year of Dicks»; «New Moon»; «An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It»; «Save Ralph»; «Sierra» y «Steakhouse».

- SUSCRIBITE GRATIS -

Zaramella es miembro de la Academia y tiene presencia con sus obras en el Festival Internacional de Cine de Animación, Annecy.

Juan Pablo Zaramella: de Castelar a los Oscar 2023

En total, sus obras son:

El desafío a la muerte (2001)

El guante (2001)

Viaje a Marte (2004)

Lapsus (2007)

En la ópera (2010)

HotCorn! (2011)

Luminaris (2011)

Onión (2016)

El hombre mas chiquito del mundo (2016)

Así son las cosas (2017)

Heroes (2018)

Pasajero (2022)

Zaramella logró reconocimiento internacional en 2011 con «Luminaris», que obtuvo la insólita cantidad de 324 premios y pasó integrar el Guinness de los récords como el cortometraje con mayores galardones en la historia.

También fue preseleccionado para el Oscar, pero quedó a un lugar del quinteto definitivo.

Pasajero está hecho con personajes de papel. No tiene volumen, los personajes son planos pero se mueven en una maqueta de tres dimensiones. Por otro lado, Zaramella dijo públicamente que se concentra en los cortos por una razón de costos ya que no hay una industria nacional para realizar largometrajes de animación.

Once años atrás, con Luminaris, quedó nominado en la misma instancia en la que está actualmente. Y es el único argentino que llegó al shortlist de los cortos animados en la historia.