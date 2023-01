- Publicidad -

¿Cómo fue el emotivo rescate de un pájaro en Ituzaingó? La historia tiene como protagonista a una vecina de Villa Ariza y a un ejemplar muy particular.

El emotivo rescate de una particular ave: Rosa es una vecina de Villa Ariza y una tarde, mientras estaba en el patio, cuidando a “Ruso” el perro de su vecino, encontró herido en el parque a un pichón de gavilán.

Fue entonces que se contactó con el equipo de ambiente, quienes junto a Corino Griffini, del COA Pecho Colorado, pudieron ayudarlo a recuperarse.

Ya cuando comprobaron que podía obtener el alimento por su cuenta, lo devolvieron a su hábitat natural acompañados por Rosa.

¿Qué hacer ante la aparición de un pichón en el suelo? Lo más importante es no alimentarlo ni darle agua y colocarlo con cuidado en una rama o lugar alto, a salvo de perros y gatos.

En caso de observar un ejemplar herido podés reportarlo de lunes a viernes de 8 a 15hs al 5068-9308.

El gavilán es un ave forestal que se ha especializado en la captura de pequeñas aves (cuises, ratones, etc.), también come palomas, lagartijas, sapos, etc. Caza generalmente con sus garras y luego desgarra a sus presas con la ayuda de su pico ganchudo y filoso.

Para acceder a las escurridizas presas cuenta con alas cortas y redondeadas y una cola particularmente larga, que le otorgan gran capacidad de maniobra y de aceleración.

Hace su nido en árboles altos. Es una plataforma de palitos con el interior revestido de fibras y hojas. Ponen dos huevos de color celeste muy claro que van a ser incubados solo por las hembras. Los pichones permanecen aproximadamente un mes y medio en el nido.

Su importancia en el medioambiente radicada en que es un controlador clave de poblaciones de roedores, palomas y otras especies que, en grandes cantidades, pueden ser perjudiciales para el ambiente y para el ser humano.