- Publicidad -

Alarmas vecinales, pulsadores y cámaras en Morón ¿Qué acciones hubo para reforzar la seguridad en el distrito? A la fecha son 15000 los botones entregados en toda la comuna y te contamos el resto de las medidas.

Alarmas vecinales, pulsadores y cámaras son parte de las acciones por la seguridad en Morón. En los últimos tiempos se instalaron más alarmas vecinales, que cuentan con señal lumínica y sonora, y pueden ser activadas por los vecinos a través de controles remotos gratutios.

Este año se instalaron 400 nuevas alarmas, llegando así a 750 durante esta gestión. En la actualidad hay más de 3000 alarmas activas en todo el municipio.

En este periodo, más de 8000 vecinos recibieron los pulsadores para activar la señal siendo 15000 los botones entregados en toda la comuna.

- SUSCRIBITE GRATIS -

También se reforzó la seguridad con Ojos en Alerta, una vía de comunicación directa con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para casos de emergencia cuyo objetivo es informar vía WhatsApp sobre algún hecho y, una vez recibida la alerta, se deriva al Comando de Patrullas, SAME, Bomberos, Policía Local, Seguridad Ciudadana, Tránsito o Defensa Civil.

En el marco de este programa se colocaron 111 cámaras nuevas en el transcurso del 2022.

También se instalaron paradas seguras y tótems de seguridad y ahora avanza el proceso de instalación 30 tótems y 60 paradas seguras en la vía pública las cuales cuentan con un botón antipánico, una sirena estroboscópica, un intercomunicador que permite la comunicación con la central de Seguridad del Municipio.

Las paradas tienen, además, una cámara de seguridad que es monitoreada las 24hs desde el Centro de Operaciones y Monitoreo.

Este año se puso en funcionamiento una nueva base operativa de fuerzas de seguridad en Haedo, la cual es utilizada por la División Unidad de Despliegue Móvil perteneciente a la Superintendencia Federal de Intervención Territorial de la Policía Federal que realiza tareas preventivas en toda la región.

La nueva sede está ubicada en Av. Rivadavia y José María Moreno. Esta base se suma a la ya instalada en Arenil, Morón centro, el año pasado.

Asimismo, durante el 2021, se renovó la flota de móviles de seguridad de la Policía Bonaerense.