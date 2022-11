- Publicidad -

La noticia trascendió de manera imprecisa y de inmediato empezaron las teorías e incluso algunos intentos mediáticos de politización de un caso terrible y doloroso. Lo cierto es que Joaquín Román Centeno, de 11 años, murió durante una celebración de patín en el Club el Porvenir de Castelar, ubicado sobre Salvador Curutchet 2.264, a 800 metros de la Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas (ex Vergara).

¿De qué murió el chiquito en Castelar? De un paro cardíaco no traumático a partir de una edema aguado de un pulmón provacada por una falla cardíaca. Esta no es la versión del Diario Anticipos sino de los peritos que actúan en la causa.

Y aunque fue atendido en el lugar y luego llevado al Hospital de Morón, no pudieron hacer nada por salvarle la vida al chiquito Joaquín Román que falleció durante la noche del viernes 11 de noviembre de 2022.

¿De qué murió el chiquito en Castelar?

Durante todo el sábado, circulo a través de WhatsApp información errónea: Joaquín Román Centeno había muerto luego de atragantarse con un chupetín. Pero ante la justicia, ningún testigo dijo haberlo visto con un chupetín. También se habló de la existencia de una mantiné, lo que aún se discute aunque en ninguna de las redes sociales figura el evento. La versión oficial es que hubo una fiesta luego de una exhibición de patín artístico y durante el transcurso el niño fallece.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Si hubo o no una matineé, de todos modo no hace al caso ya que la muerte del chiquito no fue producto de la fiesta. Muere, de nuevo, por una deficiencia cardíaca muy común en cualquier ser humano y que afecta gravemente a los más chicos.

La justicia ya aseguró que el nene tuvo una muerte natural ya que así lo confirma la autopsia: fue producto de un paro cardiorrespiratorio traumático y no se ahogamiento con ningún objeto.

Tanto El Porvenir de Castelar, como el el 77 Fútbol Club, se declaron en duelo. Y todo por que Joaquín Centeno falleció en el Club El Porvenir pero jugaba fútbol en la Categoría 2011 del 77 Fútbol Club. También sumaron sus condolencias el Club Morón y el Municipio de Morón.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos