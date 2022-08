- Publicidad -

Subsidios: Subirá 200% la electricidad, 90% el gas y 200% el agua. Estos son los porcentajes estimados para fin de año para aquellos hogares que pierden el beneficio del subsidio nacional. Por vivienda, se presenta como un aumento repentino, pero para el Gobierno Nacional representa $ 500.000 millones, 3.750 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual. Y es el 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Subsidios y aumentos. Las tarifas comenzarán a subir gradualmente en septiembre, mientras que el año que viene los usuarios de altos ingresos y aquellos de consumo elevado pagarán el costo pleno de los servicios de luz y gas.

La suba es un mensaje al Fondo Monetario Internacional que exige que el déficit primario fiscal sea del 2,5% del PIB a fin de este año. Y la tarea la deberá encarar justamente el recientemente nombrado Ministro de Economía, Sergio Massa.

El 80% de las familias del país no estarían afectadas, mientras que el 20% restante sí, según el Ministerio de Economía que a su vez señala que ese 20% consume el 50% de la energía.

- SUSCRIBITE GRATIS -

¿Cuál será el tope para el consumo de luz subsidiado? Será de 400 kilovatios-hora (kWh) mensuales, que representa el promedio de un usuario categoría R3. El número puede leerse en la boleta de Edenor o Edesur.

Pero en gas natural aún no está definido.

10 millones de usuarios quedaron en las categorías de ingresos bajos y medios. Otros 4 millones de hogares directamente no se inscribieron, ya sea por tener una situación de ingresos altos, porque no conocían el formulario, se olvidaron de registrarse o porque no quisieron brindar acceso al Estado a cruzar bases de datos. Imposible saber los motivos concretos.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos