- Publicidad -

Fue detenido por robar dólares y tarjetas durante un vuelo a Miami. Un caso insólito que logró contener la tripulación del vuelo de American Airlines. Se trata de Diego Sebastián Radio durante un vuelo que partió de Ezeiza, Buenos Aires, rumbo a Miami, Florida.

Fue detenido por robar dólares y tarjetas durante un vuelo a Miami. Un joven con domicilio en Morón fue detenido por robar dólares y tarjetas durante un vuelo a Miami. Durante el vuelo, Diego Sebastián Radio, le robó 10 mil dólares y las tarjetas de crédito a los dos pasajeros con los que compartía fila.

El joven Radio está registrado en Argentina como monotributista en los rubros de venta de ropa y peluquería y figura como ex empleado de una firma dedicada a la fabricación de equipo eléctrico.

Fue detenido en Estados Unidos por la US Customs and Border Patrol luego que tripulación del vuelo pudiera aprehenderlo en vuelo.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Al verlo comportarse de manera sospechosa, caminando por el pasillo central en repetidas ocasiones, pasando revista, sentado en varios asiento en distintos momentos, sus compañeros de fila observaron que tenía entre sus cosas una billetera más bien femenina.

Entonces lo sometieron a un registro y le encontraron en su mochila el dinero que le faltaba a los compañeros de fila: 10.732 dólares en total y las tarjetas de crédito. Y a s su vez, 14 mil pesos argentinos, que representan 54 dólares al cambio del día.

El número de efectivo fue de lo más extraño para la tripulación. No se puede viajar con más de 10 mil dólares y nadie transporta pesos por el simple hecho de que nadie los acepta en Miami. Pero no ilegal. Sin embargo, cuando revisaron los bolsillos traseros del joven y le encontraron las tarjetas de crédito de sus compañeros de fila, ya no hubo nada más que hablar.

La pasajera damnificada reconoció las tarjetas como propias, su nombre estaban ahí y el efectivo.

Tras el arresto, se le inició un proceso penal por el delito de robo de valores mayores a mil dólares en el condado de Miami-Dade, a cargo del fiscal Juan González.

Un agente especial, se lo llama así porque va de civil, de la Agencia de Seguridad Nacional declaró en el expediente cómo la tripulación de American Airlines dio la alerta y el proceso de registrar a Radio ya en territorio estadounidense. Una vez que ingresaron, le leyeron sus derechos básicos a permanecer en silencio y requerir un abogado, en idioma español. Según el agente, Radio renunció a sus derechos de forma verbal y por escrito. También, reiteró los testimonios de las dos víctimas.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos