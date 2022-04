- Publicidad -

Drogas: Aclaran aclara sobre la reducción de daños ante el consumo de sustancias psicoactivas. Fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante.

Antes de empezar la nota, hay que distinguir entre consumidores sociales y adictos. También sobre vendedores o dealers y traficantes.

(por Andrés Llinares).- No son cuatro roles distintos. El traficante es el tipo pesado, violento, con dinero, que corrompe, mata, secuestra y hace lo necesario para que su producto llegue a los adolescentes, jóvenes y no tantos. Por eso el Gobierno Local intenta separar unos de otros. En general, la mayor cantidad de detenidos son consumidores, porque los traficantes o narcos viven en grandes casas, tienen buenos escondites, sumas de dinero importantes para contratar buenos abogados o corromper a quién haga falta.

La acción del Municipio de Morón no estuvo ni está dirigida a los vendedores o traficantes, pero así y todo, la oposición aprovechó la movida para esmerilar la gestión ya que no todos las comparten. La explicación se merece mucho más que un simple folleto que en ninguna parte aclara «no consumas». La verdad, consumir, no es sano, incluso sino uno no sabe a quién le compra.

Ahora bien, paradójicamente, fumar y tomar alcohol están permitidos y se venden en cualquier de la vía pública. Y aunque prácticamente nadie lo sepa el tabaquismo es la adicción más grandes que existe. Sin embargo nadie entra en pánico cuando un conductor alcoholizado atropella y mata a una persona.

La ironía y los reproches fueron tantos, que hoy el Municipio de Morón tuvo que salir a responder y dio a conocer la ordenanza que también voto Juntos para el Cambio.

Y el texto de hoy dice: «En relación al contenido de un material con recomendaciones para las y los jóvenes, distribuido en el día de ayer por la Dirección de Juventudes, el Municipio de Morón informa que los mensajes allí incluidos se enmarcan en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, que lleva adelante la comuna».

Aclaran aclara sobre la reducción de daños ante el consumo de sustancias psicoactivas. Dicho programa, puesto en marcha mediante una ordenanza sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Morón en junio de 2021, promueve la realización de diferentes acciones desde el Estado local para reducir las consecuencias negativas que genera el consumo en los usuarios de sustancias psicoactivas.

Entre otras medidas, la ordenanza indica en su artículo 3 que se deben “promover acciones orientadas a demorar todo lo posible el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en edades tempranas, entre las que deberán ser comprendidas aquellas destinadas a la sensibilización y difusión amplia de la temática”.

Asimismo, la norma impulsa “diseñar e implementar dispositivos socio-sanitarios en espectáculos públicos, eventos masivos, locales bailables y en todo escenario potencial de consumo, para la prevención de riesgo y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales”.

También, se promueve “transmitir a la población usuaria conocimientos acerca de los procedimientos adecuados para minimizar los riesgos y daños inherentes al consumo” de esas sustancias.

En el marco de “La Minga”, un festival cultural, solidario e inclusivo y privado que es organizado por la comuna, tuvo lugar el lunes 24 de abril de 2022, con una masiva concurrencia de vecinos y vecinas.

Se ubicaron 74 puestos instalados en la Polideportivo Gorki Grana con folletos destinados a promover las recomendaciones surgidas de esa ordenanza. El material está encabezado con la leyenda “Si vas a consumir, acordate estos consejos…”, con el propósito de alcanzar a la población potencialmente destinataria de las acciones que lleva adelante en esa materia el Municipio, junto al Sedronar y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina.

El paradigma de reducción de daños, sostenido por el Gobierno comunal y convalidado por el conjunto de las fuerzas políticas que dieron sanción a la mencionada ordenanza, está en las antípodas de la estigmatización o represión de quienes consumen, y busca desplegar políticas socio-sanitarias que protejan su salud, brinden información útil y garanticen la libertad individual de todos y todas.

Pese a las consideradas buenas intenciones, hoy fue el debate del día en todos los medios motorizados por Juntos para el Cambio.

El tema sustancias en todos los medios

Diego Santilli, diputado nacional y ex vicejefe de gobierno ironizando sobre el folleto

El folleto que se repartió durante el festival contratado a La Minga

Entre varios «consejos» dice: «Cocaína / Pastillas: Andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Si te detienen, tenés derecho a un abogado”. El mismo folleto incluye otras «recomendaciones» para consumidores: «Porro. Prensado. Mejor flores. Conseguilo de fuentes confiables!».

Ahora bien, el Artículo 3 de la Ordenanza señala que se deben «promover acciones orientadas a demorar todo lo posible el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en edades tempranas, entre las que deberán ser comprendidas aquellas destinadas a la sensibilización y difusión amplia de la temática». Y agrega: «diseñar e implementar dispositivos socio-sanitarios en espectáculos públicos, eventos masivos, locales bailables y en todo escenario potencial de consumo, para la prevención de riesgo y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales».

En este sentido, dan al final del folleto lugares para tratar las adicciones.

