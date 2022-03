- Publicidad -

Se llevó a cabo el tercer sorteo del sueldo de Milei, correspondiente al mes de febrero, del que participaron 2.062.000 personas. La ganadora es una vecina de San Antonio de Padua de 26 años.

El tercer sorteo del sueldo de Javier Milei por 347.157 pesos se lo llevó una Cecilia, que planea usarlo para terminar su casa la cual está en construcción desde hace dos años.

La joven contó que hace changas limpiando casas y vive junto a su tía, tres hermanos, dos sobrinos y su novio.

Respecto a Milei, la afortunada señaló que no lo pudo votar porque se postuló para Capital Federal, pero que lo ve «como una alternativa posible”.

El sorteo de la dieta parlamentaria se hará todos los meses bajo la misma modalidad, siendo transmitido en vivo en cada ocasión.

¿Cómo participar?

Podrán inscribirse aquellas personas físicas, nacidas en Argentina, mayores a 18 años. Para hacerlo deberán registrarse en la página https://mipalabra.javiermilei.com.

Cabe recordar que el segundo sorteo se lo había llevado un seguidor libertario al que Milei sorprendió dándole la noticia por teléfono: “¡Qué haces Jonatan, te ganaste las 370 lucas”, le dijo el legislador y celebró que sea de su bando ideológico.

“Estoy lleno de alegría, no entra en mí, la realidad es que me vino al pelo, todavía no entiendo, me vino en el momento justo”, celebró el ganador que era de Lanús, por lo que tampoco pudo votar al candidato de Avanza Libertad.

La hermana del diputado, Karina Milei es quien realiza el sorteo y muestra la transferencia en vivo del dinero.

