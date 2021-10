La palabra de los Bomberos héroes de Ituzaingó: «Fue puro instinto»

- Publicidad -

Anticipos tuvo la palabra de los bomberos héroes de Ituzaingó que se convirtieron en noticia tras haber salvado la vida de un bebé de tan solo 18 días que llegó al cuartel ahogado. Betiana y Diego relataron cómo fue el momento y qué significa para ellos ser bomberos.

(por Aldana Farinelli).- La palabra de los Bomberos héroes de Ituzaingó. Diego Sena es bombero desde el año 2016, pero es la primera vez que le tocó vivir una situación de esta magnitud con un bebé. «Siempre hay que actuar con calma y profesionalismo, observar si el bebe está ahogado o sin pulso ya que de ahí se define que maniobra efectuar. Cuando el bebé empezó a llorar a manos de mi compañera Beti fue el mejor sonido», expresó.

Por su parte, Betiana Bertoloni, quien también está cumpliendo sus cinco años en el cuartel, definió el accionar como «muy instintivo» y explicó: «Uno se prepara siempre para estas cosas y hacemos muchísimas practicas. Yo estaba dentro de la brigada de socorrismo en el cuartel y ahí se desarrollan más este tipo de capacitaciones, incluso hemos dado charlas en colegio, empresas, asociaciones, que tiene que ver con maniobras de salvamiento, RCP, en ese momento creo que no pensé demasiado».

«Fue puro instinto, mi cuerpo actuó por si solo y cuando pasó, cuando ya el bebé estaba con su mamá y papá se me vinieron muchas cosas ala cabeza y caí en la cuenta de lo que había pasado, que al ser la primera vez que me pasaba creo que fue muy fuerte y me temblaba el cuerpo pero con alegría. Agradeciendo a Dios por estar guiándome y ayudándome y que todo había salido bien y poder ver a ese bebe tan chiquito de 18 días en los brazos de sus papas que tenían ya lagrimas de alegría y se les había pasado la preocupación«, celebró.

Tanto Diego como Betiana coinciden en que ser bombero voluntario «es lo mejor que hay, es una vocación hermosa que no se puede explicar con palabras», señaló Sena.

Por su parte, la bombera definió: «Es parte de mi vida, en algunas ocasiones me ha tocado estar más alejada del cuartel por situaciones particulares por el estudio, trabajo y la verdad que uno extraña».

«El bombero es bombero las 24 horas y es hermoso, yo creo que no podría ser de otra manera. Encontré mi lugar en el mundo y siempre digo que esa frase tan conocido que hay dos momentos en la vida de una persona que es cuando nace y cuando descubre en la vida para qué, yo lo siento totalmente así» aseguró.

En su caso hace siete años le surgió la inquietud de ser bombero. «Siempre fue de mi interés los temas relacionados con la emergencia y por algunos motivos diferentes durante la vida inicié cursos, carreras y no lo había podido terminar asique bomberos llegó para confirmar lo que era mi vocación», confesó.

Betiana presta sus servicios voluntarios a bomberos y trabaja en un servicio de emergencias de una empresa de autopista donde tiene eventos más recurrentes de emergencias o salvamientos.

