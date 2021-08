- Publicidad -

Ituzaingó: Humorista sacó su DNI no binario. Se trata del humorista Agustín López Núñez, reconocido por trabajos en AM 750, El Destape Radio, FutuRock y Radio Nacional, entre otras.

Ituzaingó: Humorista sacó su DNI no binario. Al conocerse al anuncio de Alberto Fernández de incorporar la «X» en la casilla de género en el Documento Nacional de Identidad, el locutor aprovechó su espacio en El Destape para dar un mensaje emotivo acerca de cómo vivía esta decisión.

Finalmente, el 30 de julio relató que se acercó a la delegación Villa Udaondo del Registro provincial de las Personas «para comenzar el trámite que quita el género binario de mi DNI».

Asimismo agradeció a las empleadas por la ayuda y la contención durante el proceso. «Fue una mezcla de emociones muy fuerte porque esto viene a cambiar vidas, más allá de que muchos de nosotros entendemos la importancia de ampliar derechos. Es entender que no hay un solo tipo de closet en la vida, hay muchos», explicó.

«El tema de la identidad de género encierra un closet muy difícil porque inclusive cuando hablábamos de la discusión de identidad de género hablamos de hombre – mujer», continuó.

En este sentido se refirió al concepto de «persona no binaria» y aclaró: «No es tener una tercera posición, es expresar que no entramos en esas dos categorías. Es por eso que digo que en cada persona no binaria existe una identidad diferente y es rescatar la importancia de la letra X».

«Yo no veo la hora de tener esa X en mi documento. Yo de adolescente sufría mucho porque realmente a mi no me representaba eso que yo en teoría iba a ser, yo me iba a convertir en un hombre, esa construcción social de hombre no me representa», afirmaba días antes de comenzar con el cambio.

«Si vos no querías ser hombre era porque querías ser una mujer, yo tampoco quería eso, me sentía raro, descolocado. El tiempo me enseñó que algo estaba mal y que no era yo quién estaba mal, es muy jodido el proceso interno que se vive», continuó.

Entre otras de las frases destacadas del humorista, reflexionó: «Detrás de esa X hay tantas diversidades como personas hay, tantas autopercepciones de género como números de documento que lleven esa X».

