Un conductor atropelló y mató a un repartidor de Castelar Sur en Pontevedra y huyó. La victima es Matías Ezequiel Marchetti de 28 años y padre de dos nenas.

Atropelló y mató a un repartidor y su madre pide Justicia. Según denunciaron, el hecho ocurrió el 28 de junio cuando Juan Manuel, un conductor de 40 años, lo atropelló y «nunca estuvo demorado o preso. Solo fue notificado de Homicidio Culposo», señalaron los familiares.

«Se que muchos lo conocían era simpático, adorable, incansable, trabajador, amaba su vida y sobre todo a sus 2 bellas hijas, buen padre un loco lindo del cual anoche 28 de junio del 2021 por la noche perdió la vida tras un trágico accidente mientras trabajaba un auto lo embistió y se llevo su vida solo en el frío asfalto», denunció su madre a través de las redes sociales.

«Lloramos por él, porque ya no estará junto a nosotros con toda esa energía rebosante. Vivió rápido y poco la vida, no le fue fácil nunca. Luchaba con uñas y dientes siempre ayudando a quien podía no lo olvide y rueguen por Justicia», pidió su madre.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 en la entrada de Pontevedra. «Se ve claramente que iba a más de 100km por hora y en el parabrisas golpeó la cabeza de mi hijo», continuó Teresa que pidió a quien sabe algo que se comunique al número 1159426304.

Además pidió a sus conocidos que si tienen o alguien tiene fotos, videos de él o con él se los hagan llegar. «Verlo viviendo cualquier cosa es mi consuelo. Armaremos una carpeta de todo y cuando las nenas sean grandes se le mostraremos a su papá lleno de vida. Emocionante cuanta gente lo quería», expresó.

