Las estufas a gas pueden significar un peligro para las familias en época invernal, por eso el Posadas advierte qué se debe hacer ante una intoxicación por monóxido de carbono y cómo prevenirla.

El Posadas advierte que el monóxido de carbono es un gas tóxico, producido por la mala combustión del gas natural, leña, carbón y/o nafta usados para calefaccionar el hogar y encender motores.

El mismo no se puede ver, no se puede oler, no se puede oir, aunque con un detector de CO se puede evitar. En este sentido advierten que puede causar la muerte porque no irrita, no tiene olor y las personas se intoxican al respirarlo sin darse cuenta.

Algunos de los síntomas pueden ser: Dolor de cabeza, desmayó y/o convulsiones, falta de aire, vómitos y/o nauseas, mareos y/o falta de fuerza.

En aquellos casos se debe ventilar la habitación rápidamente (abrir puertas y ventanas), salir del ambiente contaminado y concurrir al hospital más cercano.

Es sumamente importante seguir las siguientes recomendaciones:

Mantener siempre el ambiente ventilado

No instalar calefón en el baño

Antes de dormir sacar los braseros de su casa

Evitar calefaccionar con el horno o las hornallas de la cocina

Hacer revisar por un gasista matriculado la salida al eterior de calefones y estufas y/o ante cualquier desperfecto.

Controlar que los artefactos tengan siempre llama azul.

Los artefactos que se deben revisar son estufas, salamandras, termotanques, generadores eléctricos, hogares a leña, calderas, caños de escape, braseros, calefones y cocinas.

