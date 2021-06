- Publicidad -

¿Suicidio o asesinato? La mayoría de los casos marcaron un antes y un después. El de Natalia Fraticelli lo hizo en el Sistema Penal de Santa Fe ya que fue uno de los casos que hizo que se deje de utilizar el viejo sistema judicial.

¿Suicidio o asesinato? 19 de mayo de 2.000, Santa Fe, Argentina. Natalia Fraticelli de 15 años y con una disritmia cerebral, es decir epilepsia, se fue a lo de una amiga donde se iba a quedar a dormir. Sin embargo, a las 7 de la tarde, decidió volver a su casa.

Cuando llegó al hogar solamente estaba su madre, Graciela Dieser, ya que su hermano Franco se había dio a lo de su abuela y su padre, el Juez de Instrucción Penal de Rufino, Carlos Fraticelli, estaba en un hotel con una amante, dato que por supuesto se sabría mucho más adelante.

Natalia fue a su habitación y esa fue la última vez que se la vio con vida. A las 08:00 de la mañana del día siguiente, es decir, del 20 de mayo del año 2.000, uno de sus padres fue a la habitación de su hija y se encontró con Natalia en su cama, de costado, muerta.

¿Suicidio o asesinato?

Natalia tenía dos bolsas verdes de supermercado en la cabeza, pero no estaban atadas, tenía una bufanda apoyada sobre el cuello y un pañuelo de seda en cada muñeca, cada uno levemente atado con tres nudos, pero sin ejercer presión.

Además, había un blister de pastillas, más específicamente de antidepresivos, tirados al lado del cuerpo. Todo parecía indicar que Natalia los había tomado y en total serían de 20 a 25 pastillas.

Carlos llamó rápidamente a un médico forense que en tan solo 30 minutos llegó a la casa. Ese médico declaró que para él Natalia ya había muerto varias horas atrás y si bien todo indicaba que ella había sido estrangulada y que todo se trataba de un crimen, las pastillas no encajaban con esa historia por lo tanto se ordenó hacer una autopsia.

Mientras tanto la noticia salió a la luz y con la noticia, los secretos de la familia también.

Hipótesis hubo miles, en primer lugar tanto Carlos como Graciela, decían que todo fue producto de un robo mientras ellos no estaban, otras personas deslizaban la teoría de que todo fue una venganza contra el juez Fraticelli ya que estaba investigando diferentes prostíbulos de Santa Fe, al mismo tiempo los rumores de la vida privada de la familia emergían.

Carlos Fraticelli y Graciela Dieser

Decían que el juez tenía una amante, que Graciela salía con un kinesiólogo, que estaba obsesionada con mantenerse delgada y con el qué dirán. Pero la teoría más que comenzó a crecer fue que la pareja sentía algo de vergüenza por tener una hija con algún problema mental.

Lo cierto es que la principal hipótesis, la planteada por Carlos Fraticelli, es decir la de que todo fue un crimen en el contexto de un robo, no tenía mucha lógica.

En primer lugar porque no había signos de violencia en el cuerpo de Natalia, es más según las bolsas o la bufanda todo parecía indicar que había sido estrangulada, pero su cuello no tenía ni una sola herida, marca o huella, además no había rastros de que alguien hubiera ingresado a la casa.

Es más, el primer especialista en analizar el cadáver, Luis Cardozo, dictaminó que todo fue un suicidio por la ingesta de psicofármacos y recalcó que no había signos de violencia en el cuerpo.

¿Suicidio o asesinato?

Finalmente llegó el momento de la autopsia, una autopsia realizada en un contexto donde todas las miradas apuntaban a los padres por ser las únicas personas que estaban en la casa cuando Natalia murió o fue asesinada.

Mientras tanto, tan solo una semana después del hallazgo del cuerpo, el Juez Penal de Melincué, Carlos Rizzo, a cargo de la causa, dijo que Natalia era un estorbo para la familia y aseguró que el homicidio fue perpetrado por tres personas o más.

Para este momento Graciela Dieser, madre de Natalia, había sido internada ya que toda la situación le generó una depresión y tenía que estar medicada.

Retomando con la autopsia, cuando revisaron el cuello de Natalia se encontraron con que todo estaba intacto, sin embargo encontraron un hematoma detrás de la lengua. Además uno de los peritos que realizó la autopsia, Luis Pettinari, afirmó que el hueso hioides del cuello estaba roto.

Ese pequeño hueso al ser tan frágil se rompe en el 99% de los estrangulamientos, sumado a eso encontraron algunos otros hematomas más como por ejemplo en la parte posterior de la laringe y espuma en la nariz.

Así confirmaron que Natalia fue estrangulada e imputaron tanto a Graciela como a Carlos que obviamente fue destituido de su cargo. El cargo fue “Homicidio calificado por el vínculo”.

Carlos y Graciela Fraticelli junto a su hija Natalia

Rápidamente todos comenzaron a insistir en que el matrimonio mató a su hija porque ella le imposibilitaba llegar a un estatus social que ellos estaban buscando y porque les avergonzaba y que las pastillas habían aparecido porque en teoría la habían sedado para matarla.

En junio de 2000 se hace la primera marcha por la verdad en Ruffino organizada por ex compañeras de Natalia de un taller de Peluquería al cual asistía. Fueron unas 200 personas que marcharon a su vez en defensa de Carlos insistiendo en que él era inocente.

Y después de dos años de idas y vueltas y dudas sin resolver, el 13 de marzo del año 2002 la fiscalía de Santa Fe pidió la prisión perpetua de Carlos y Graciela.

A 22 meses el caso que conmovió al país matrimonio se encontraba contra las cuerdas. Las hipótesis afirmaban que los padres habían intentado simular que alguien había entrado a la casa hasta que quedó al descubierto que antes de ser asesinada Natalia fue dopada con sedantes y el escenario del crimen había sufrido alteraciones “evidentes”.

El 14 de mayo de ese mismo año el Juez Fernado Vidal los condenó. Ambos recibieron la pena de prisión perpetua por Homicidio Doblemente Calificado por el Vínculo y la Alevosía.

¿Suicidio o asesinato?

Carlos Fraticelli

¿Suicidio o asesinato?

Si bien sus abogados defensores insistían en que fue un suicidio por ingesta de medicamentos y apelaron la sentencia. En todas las instancias las presentaciones siempre fueron rechazadas.

Ellos decían que Natalia estaba deprimida porque el chico que le gustaba la ignoraba y que eso la llevó a tomar los antidepresivos, medicamentos que por su estado de salud, ya que había tenido meningitis, estaba contraindicado, pero la Justicia ya los había condenado y no solo la Justicia, sino también los medios y la sociedad.

Entonces comenzó a ocurrir algo bastante peculiar, algo que se ve en un sinfín de casos.

Comenzaron a juzgar a Carlos por su aspecto y por cómo se mostraba en público. Sin embargo años después, en 2006, se confirmó que la rotura del hueso hioideo, lo que sostenía la hipótesis del estrangulamiento, había sido producto de un error del doctor Pettinari durante la autopsia.

A eso se le sumaron nuevas investigaciones que arrojaron a la luz que, como siempre insistió la defensa del matrimonio, por la condición de salud de Natalia el consumo de estos antidepresivos le generaba un paro cardiaco y la muerte a través de convulsiones, convulsiones que generan hematomas en la base de la lengua y detrás de la laringe y espuma en la nariz y en la boca.

Por lo tanto, en ese año la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió que en el proceso existieron irregularidades. Ordenó que se dicte un nuevo fallo y dictaminó que la condena de perpetua era nula.

La razón por la cual decretaron que la condena era nula fue porque, según el método de investigación de Santa Fe, los jueces que la llevaron adelante eran los mismos que dictaron la sentencia, por lo tanto no había ningún principio de imparcialidad, todos tenían una opinión formada antes de resolver el crimen.

Así fue que en 2006 la pareja salió de la cárcel con libertad condicional tanto Carlos como Graciela continuaron su vida por separado. Finalmente, en 2009 fueron absueltos de forma definitiva del caso.

¿Suicidio o asesinato?

En ese entonces, Carlos lamentaba: “Estoy padeciendo una tremenda injusticia, creo que no hay sufrimiento más terrible que una persona pudo soportar, pues aparte de perder a mi hija se me acusó, se me condenó de haberla matado. Yo siempre pedí desde un primer momento, ustedes se acordaran que se investigue el hecho hasta las últimas consecuencias. Y si hay un culpable que se pudra en la cárcel por el resto de su vida”.

En 2012 Graciela fue encontrada muerta en la bañera de su casa, se había suicidado. Dejó cuatro cartas explicando los motivos y en la última de esas cartas decía: “Natalia me visita todas las noches, no aguanto más. Me siento sola y la extraño. Lo hago para estar con ella”.

Graciela Dieser

La Cámara de Venado Tuerto los absolvió el 9 de noviembre de 2006. Pero como no encontraron jueces que no hayan opinado o participado en esta investigación formaron un Tribunal de cinco abogados, no jueces, para que los juzguen de manera imparcial. Y resolvieron: 2 votos de esos 5 afirmaron que Natalia se había quitado la vida, otros 2 sostuvieron la hipótesis del homicidio aunque sin poder confirmar quién lo cometió y el quinto se abstuvo de opinar.

El 18 de febrero de 2016 la Corte Suprema dejó firme la absolución de Carlos Fraticelli del crimen. El fallo cerró definitivamente el caso y le asignó fuerza de cosa juzgada, es decir que ya no hay más instancias judiciales en la que la absolución de Fraticelli pueda ser revertida.

Al dia de hoy se cree que Natalia se suicidó y que Carlos intentó hacer pasar el suicidio por un crimen para evitar quizás manchar el apellido Fraticelli o para intentar esquivar el prejuicio social.

¿Suicidio o asesinato?

Otra hipótesis es que Natalia pudo haber tenido una convulsión estando dormida, pero como sus padres no la escucharon, murió y nuevamente, para intentar disimular el qué dirán, intentaron hacerlo pasar por un homicidio, lo cierto es que son solo teorías.

El caso de Natalia Fraticelli fue un caso que desde un inicio se vio sobrepasado por opiniones, prejuzgamientos y hasta por la apariencia física de uno de los involucrados. Se investigó muy vagamente y se dio por sentado que había sido un homicidio.

Santa Fe era la última provincia en tener juicio escrito y secreto en el que absolutamente todas las decisiones pasaban por la misma persona.

Este caso, junto a varios otros fallos similares, hizo que ese antiguo sistema se deje de utilizar, pero además de eso, tuvo un impacto muy fuerte, incluso personas del gobierno de Santa Fe llegaron a decir en notas periodísticas que no querían que el caso Fraticelli se convierta en un caso como el de María Soledad Morales, que terminó provocando la intervención federal de Catamarca.

Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con Natalia Fraticelli, lamentablemente lo único que hay son vagas teorías y opiniones.

En una de las últimas notas de su padre, Carlos, relataba: “Me desperté a la mañana por los gritos de mi mujer que había encontrado a mi hija con dos bolsas en la cabeza y bueno yo en un estado de desesperación lo primero que hice como cualquier ser humano es sacarle las bolsas, tratar de salvarla, llamar al médico y ahí me procesaron. Me condenaron diciendo que armé una escena, que si se trataba de una muerte por qué no llamé a la policía y por qué llame a un médico. Ponganse en mi lugar, qué puede esperarse de un padre ante semejante situación”, pedía Carlos.

“Uno lo primero que hace es tratar de salvar la vida de su hija. Mi esposa me decía que estaba viva, que estaba calentita, entonces yo lo que traté es de salvarle la vida, todo el esfuerzo que hice y lo que hice lo hice de total buena fe”.

