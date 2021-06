- Publicidad -

Merendero el Gallito es un espacio ubicado en Charcas 2705 (Esquina Burgos) donde una familia solidaria de Morón prepara viandas cada día para ayudar a los que más lo necesitan.

Esta familia solidaria de Morón está integrada por Cyntia y Yesica, que desde su casa del Barrio San José brindan asistencia con alimentos, ropa y las donaciones que reciben a diario de otros voluntarios.

Los vecinos hacen colas de hasta dos cuadras para poder recibir su porción, algunos retiran viandas con sus hijos enfermos y llegan incluso familias de otros barrios y localidades.

Desde el Nodo Morón señalaron que al enterarse de esta situación, decidieron aportar su granito de arena. «Estaremos juntando alimentos no perecederos los días de entrega en el nodo, vamos a difundir la situación» señalaron.

Además adelantaron que se encuentran en contacto con Trabajadores de la Tierra y Almacén de Ramos Generales UTT «para ver si nos dan una mano y los productores con los que trabajamos nos dijeron que también nos van a ayudar para que podamos llevar verdura agroecológica al comedor», anticiparon.

Para colaborar pueden comunicarse con al 15-6059-8863 con Cintia o al 11-3280-7800 con Yesica.

Entre los menúes ofrecen arroz primavera, de postre gelatina y galletitas de agua; para la merienda facturas torta frita y mate cocido.

Las voluntarias aclararon: «No tenemos vehículo para transportar bolsas grandes o de muy lejos, yo me manejo en bicicleta y algunas cosas puedo pasar a buscar si es cerca o no tan pesado, no es falta de voluntad o de interés».

«Sí necesitamos las cosas, todo lo que se imaginen, de todo aquello que a una familia en situación difícil económica y otras tantas en situación de calle pueden necesitar», sumaron.

